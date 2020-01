El MAS de Evo Morales debate en Buenos Aires para elegir candidatura presidencial

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Movimiento Al Socialismo (MAS) del ex presidente de Bolivia Evo Morales debate entre hoy y mañana en Buenos Aires para elegir al binomio con que competirá en las elecciones presidenciales, convocadas para el 3 de mayo próximo.



Los candidatos saldrán de un cuarteto integrado por los ex cancilleres David Choquehuanca y Diego Pary, el ex ministro de Economía Luis Arce y el dirigente cocalero Andrónico Rodríguez.



Los tres primeros firmaron anoche un "acuerdo por la Unidad y el fortalecimiento" del MAS, con el objetivo de acallar los rumores de una interna que pudiera derivar en ruptura.



Esos rumores, de los que los dirigentes masistas acusan al gobierno de facto de Jeanine Áñez, se alimentaron esta semana con la decisión del Pacto de Unidad, una alianza de fuerzas políticas, indigenistas, movimientos sociales y sindicatos de Bolivia, que nominaron a la fórmula Choquehuanca-Rodríguez para someterla al debate en Buenos Aires.



Andrónico Rodríguez, cuyo nombre aparece impreso en esa acta acuerdo, no la firmó porque no pudo viajar desde Bolivia, pero envió una carta al ex presidente Evo Morales en la que explica que la ausencia se debe a "situaciones ajenas" a su voluntad, pero reivindica que "la unidad será el arma letal para lograr grandes victorias".



La exministra de Comunicación del anterior gobierno, Amanda Dávila explicó la ausencia de Rodríguez a la reunión de los precandidatos con el jefe campaña, Morales, fue por la alerta migratoria que tiene el líder cocalero.



"Compañeros: la ausencia de Andrónico está siendo desvirtuada. No pudo llegar porque le amenazan con detenerlo. Tiene alerta migratoria. Por eso no ha podido venir, y pese a su carta la derecha está creando falsos fantasmas hablando de desacuerdos internos, lo cual no es verdad", dice el comunicado público de Dávila.



Dávila, quien oficia de vocera de Morales en Buenos Aires, afirmó ayer a la prensa que "si hay fumata blanca", la intención es anunciar a los candidatos mañana en una conferencia de prensa en el Bauen Hotel, en el centro porteño.



Pero tampoco descartó la posibilidad de que ese anuncio se demore hasta el miércoles 22, cuando el ex presidente encabezará un acto con la colectividad boliviana en el estadio de Deportivo Español, en el porteño Bajo Flores.



En Bolivia, en tanto, comenzó hoy el empadronamiento para las elecciones del 3 de mayo, que se extenderá "de manera impostergable" hasta el 26 de enero, según decidió la justicia electoral.



El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anticipó que los electores que estaban en las listas de votantes de las anuladas elecciones del 20 de octubre están habilitados para el sufragio y no necesitan hacer un nuevo registro.