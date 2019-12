El MAS definirá su candidato a la Presidencia de Bolivia el 19 de enero, según Evo Morales

El ex presidente de Bolivia y actual jefe de campaña de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, anunció hoy que esa agrupación resolverá el 19 de enero de 2020, en un congreso, quién será su candidato para las próximas elecciones presidenciales.



Además, dijo que “si el gobierno argentino lo permite”, convocará para tres días después a la comunidad boliviana en el país a un acto público, para brindarles un informe de gestión de sus 14 años en el gobierno.



Morales hizo esos anuncios en rueda de prensa en el hotel Bauen, en el centro de Buenos Aires, al cabo de una prolongada reunión que mantuvo con unos 60 dirigentes afines, con quienes debatió estrategias para la campaña.



“El 19 de enero haremos conocer la fórmula”, dijo Morales, quien evitó precisar en qué lugar de la Argentina se realizará el congreso partidario, que, según fuentes del MAS, será en una provincia norteña, cerca del límite con Bolivia.



“Lo que estuvimos hablando” en el encuentro de hoy con los dirigentes de los nueve departamentos bolivianos “es cómo fortalecer a nuestro movimiento político y a nuestros movimientos sociales”, afirmó el ex mandatario.



Morales envió un mensaje a los sectores del MAS y de las organizaciones sociales que resisten su liderazgo, al sostener que “no son tiempos de reestructuración ni de reorganización, sino de fortalecimiento”.



El único de los precandidatos presidenciales que participó del encuentro en el Bauen fue el ex canciller Diego Pary, uno de los tres dirigentes que acompañaron a Morales al exilio, primero en México y luego en la Argentina, según fuentes partidarias.



El MAS y las numerosas organizaciones sociales e indígenas afines están virtualmente divididos entre el sector que sigue a Morales y el que controla la mayoría de las dos cámaras de la Asamblea Legislativa (parlamento).



Este último sector critica al presidente y evalúa postular para los comicios presidenciales al ex canciller David Choquehuanca, el dirigente cocalero Andrónico Rodríguez o la legisladora Adriana Salvatierra.



Asimismo, “si el gobierno argentino lo permite, quiero hacer el 22 de enero una pequeña concentración con las comunidades bolivianas, para hacer un informe de gestión de mis 14 años de gobierno”, dijo Morales.



Hace dos semanas, el gobierno argentino aclaró que Morales no estaba impedido de emitir declaraciones políticas -pese a que el canciller Felipe Solá había dicho un par de días antes que le habían pedido que no las hiciera- debido a que aún está en el país tramitando su condición de refugiado.



“El refugiado tiene los mismos derechos que un ciudadano argentino, con lo cual tiene libertad de expresión, de declarar, de pensar y decir lo que quiera; nosotros no le vamos a restringir sus libertades”, afirmó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en una entrevista publicada el 15 de este mes por el diario La Nación, de Buenos Aires.



No obstante, la embajada de Estados Unidos pidió la semana pasada a Evo Morales que "no abuse" de la hospitalidad del gobierno del presidente Alberto Fernández.



En otro orden, Morales se quejó en la rueda de prensa de que sectores del gobierno interino impulsan quitar la personería política al MAS.



“Es realmente antidemocrático que quieran eliminar nuestra sigla, sería un error que la derecha nos proscriba” porque “no tenemos ningún problema legal”, dijo Morales y remarcó: “Hay partidos que han sacado 3% de los votos y siguen siendo legales”.



Reiteró que “no hubo fraude” en las elecciones del 20 de octubre pasado, sino que grupos opositores a su gobierno “usaron el tema del fraude para un golpe”, y agrego que pidió “al Centro Carter y a otras instituciones formar una comisión de la verdad” para investigar esos comicios.



El ex mandatario ensayó una autocrítica: “Como siempre ganábamos las elecciones, y esta vez también ganamos en primera vuelta, no teníamos plan B para enfrentar un golpe de estado”, dijo.



Pese a todo, se mostró optimista acerca de un eventual regreso de su partido al gobierno en las próximas elecciones presidenciales: “Vamos a ganar, en todas las encuestas estamos primeros”, sostuvo.