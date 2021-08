El médico Kerman seguirá detenido, pero en su casa

ARTÍCULO EN DESARROLLO

La Justicia dictó prisión preventiva por tres meses al oftalmólogo denunciado de abuso sexual por siete de sus pacientes. Pero le otorgó el beneficio de la domiciliaria por lo que seguirá detenido en su casa.

Este viernes, pasada las 16.30, el oftalmólogo Oscar Kerman de 68 años de edad fue llevado ante el juez Andrés Abelín Conttonaro por las siete denuncias de abuso sexual que hay en su contra, hechas por pacientes mujeres en la última semana. La audiencia de formalización sucedió en la Sala 9 de Tribunales.

A la hora de prestar declaración, el acusado Kerman decidió abstenerse de declarar. Es decir no se pudo saber su versión de los hechos. Generalmente los imputados prefieren el silencio, aconsejados por sus defensores. El hecho de que no declaren no los hace culpables y el principio de inocencia se mantiene hasta que un juez diga lo contrario.

La fiscalía Cavig, representada por los fiscales Eduardo Martínez, fiscal inicial de la causa, Claudia Salica y Roberto Ginsberg, fiscales coordinadores de la unidad fiscal, presentó los hechos y declaró que la imputación que le cabe a Kerman es la de abuso sexual simple en concurso real y en calidad de autor en perjuicio de siete mujeres.

Posteriormente, la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) pidió la prisión preventiva para Kerman por el término de cuatro meses. Pero para el juez Abelín Cottonaro lo solicitado era "desproporcionado y no racional". El magistrado coincidió con los representantes del Ministerio Público Fiscal que existía riesgo procesal en la investigación si Kerman quedaba en libertad, ya que es jefe de varios de los testigos, es decir, los empleados de la clínica Santa Lucía, donde aparentemente ocurrieron los abusos sexuales. El oftalmólogo podía influir en estos testimonios.

Los abogados defensores del médico de la clínica Santa Lucía, Marcelo Fernández y Franco Montes, solicitaron la excarcelación en primera instancia y como no prosperó, pidieron la prisión domiciliaria por diversos problemas de salud que tuvo. La posibilidad de influir en testigos de parte de Kerman y más la presentación de sus defensores inclinaron al juez por otorgar una prisión preventiva bajo la modalidad de detención domiciliaria por el término de tres meses.

El juez, además, fijó que la investigación penal preparatoria se desarrolle por ocho meses y le prohibió al médico denunciado que cualquier tipo de comunicación o contacto con las víctimas y los testigos de la causa.

La primera denuncia contar Kerman ocurrió el jueves pasado. Una mujer de 48 años expuso en fiscalía que el hombre se propasó con ella durante una consulta de urgencia en la Clínica Santa Lucía. El hecho sucedió el lunes anterior y tres días después, la víctima hizo la acusación formal motivada por sus amigas. Allí contó que el oftalmólogo se le insinuó, le tocó la cola y le intentó darle un beso.

Tras que la acusación saliera en los medios de comunicación, otras mujeres decidieron contar su experiencia traumática con el médico ante la Justicia. En el fin de semana se sumaron cuatro víctimas y durante esta semana dos más. Por esto, el médico fue detenido en su casa, ubicada en el country Club Amancay, en Santa Lucía, el miércoles pasado. Allí volverá para cumplir con lo dictado por la Justicia.