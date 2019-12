El mediocampista Walter Pérez extiende contrato en Huracán

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El mediocampista Walter Pérez extendió hoy su contrato con el club Huracán por tres temporadas, luego de suscribir un nuevo vínculo en la sede de la porteña avenida Caseros.



El volante por izquierda, de 21 años y que también puede desempeñarse como lateral por ese costado, firmó una nueva vinculación hasta junio de 2023, con una cláusula de salida estimada en 15 millones de dólares.



Ante la ratificación de Superliga de que la entidad no podrá incorporar jugadores en este mercado de pases, debido a irregularidades financieras y administrativas, la dirigencia del "Globo" evalúa la posibilidad de solicitar el retorno de aquellos jugadores que están a préstamo en otras entidades.



De esta manera, el mediocampista central Federico Marín podría regresar desde Defensores de Belgrano, mientras que el defensor Fernando Cosciuc lo haría desde Brown de Adrogué.



En tanto, el delantero Lucas Barrios ya anunció su salida del club, debido a que el vínculo se vence el martes 31 del corriente y no le será renovado.



“Estoy contento por haber cumplido el sueño de jugar en Huracán. Pedirle disculpas a la gente por el flojo momento del equipo, pero me voy tranquilo porque dejé todo hasta el final”, sostuvo el atacante en las declaraciones post partido ante Arsenal (0-2) el sábado pasado, por la decimosexta fecha de la Superliga.