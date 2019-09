El mensaje de la hermana de Leslie, a tres años de su muerte

Este 8 de septiembre se cumplen 3 años de la muerte de Leslie Arustizia, la joven que murió luego de ser atropellada en Avenida de Circunvalación por un auto que transitaba en sentido contrario. Su hermana, Iliana, la recordó en redes y pidió justicia.

"Todavía estoy esperando Justicia. Todavía estoy esperando respuestas”, escribió en Facebook. Este pedido fue debido a que en el 2018 la justicia le dio la libertad a la mujer que manejaba el rodado. La decisión fue del tribunal de la Sala Primera de la Cámara Penal quienes le concedieron la excarcelación a Sánchez.

“Hace 3 años una mujer me arrebató de las manos a mí hermana menor Leslie, una jovencita llena de vida alegre como nadie, soñadora, servicial,llena de sueños, metas,alguien que siempre estaba ahí para la familia,para los amigos,para los compañeros, se llevaba bien hasta con los niños. ella sabía tratar a las personas con amor disposición y respeto!

A 3 años desde que esa mujer atropelló a mí hermana en contra mano por la avenida, casi parece un chiste! casi es un argumento descabellado... casi no se puede creer.... cómo aún no se aclara tal cuestión!!! casi como una película de terror pero real! aún ella sigue libre y todos nosotros padeciendo esta pena que no se va con el tiempo, que no se calma aunque uno quiera ...

Todavía hay muchas preguntas sin respuesta, hasta a Dios le hablado hasta cansar su nombre una y otra vez preguntando porque a ella y no a mí??? Porque de esa manera ??? Porque no pudo seguir con nosotros??? Todavía estoy llena de odio, resentimiento y rencor porque a esa mujer no le pasó nada!!!!! Porque esa mujer no tuvo la misma suerte !? Porque mí hermana pagó por su inconsciencia, porque mí pequeña tuvo que sufrir!!! si ella no se lo merecía, si ella no hizo más que salir como cualquier otro día a toparse con esa mujer demente total que no supo valorar la vida ajena siquiera!!!!

A 3 años el dolor está aquí en mí corazón,me duele hasta el alma cuando recuerdo que mí hermana perdió su vida por culpa de una desubicada total!! todavía quiero salvarla, quiero ayudarla, quiero tenerla!!!

Este hecho pasado pero muy presente para mí,a mí me arruinó la vida yo jamás seré la misma sin mí hermana yo no soporto está injusticia de no tenerla, yo no soporto la injusticia de ver esa mujer en libertad...

todavía estoy esperando Justicia...! Todavía estoy esperando respuestas!!

Si para algo me ha servido todo ésto...! No se olviden de mí hermana!!! una hermosa joven con una vida por delante, una excelente persona que no merecía morir!!! Era tan pequeña pero es tan grande para mí que es eterna, es única, es incomparable es buena, ella es como es, es LESLIE”.