El mensaje desesperado de una familiar de Jeniffer

El miércoles la Policía comenzó con la búsqueda de Jenifer villarruel ya que no había regresado a su hogar, con los avances de las investigaciones descubrieron que la joven de 19 años viajó a México.

Poco se sabe del destino de Jeniffer por lo que su familia está desesperada ya que la última comunicación que tuvo fue vía WhatsApp con su mejor amiga Laura García cerca de las 15 de ese día.

MIRÁ TAMBIÉN Las claves para encontrar a la estudiante de Arquitectura

Su prima decidió comentar a través de la red social Facebook lo que estaba ocurriendo y también pidió que todos compartan su cara para ver si hay personas que recuerden haberla visto en los últimos días o que puedan aportar algún dato.

“Gente mi prima Jenifer villarruel de 19 años todavía no aparece, sabemos que pudo tomar un vuelo a México pero no tenemos ninguna otra información, no sabemos si iba sola o acompañada, si alguien la obligó o engañó, tampoco sabemos su paradero ni siquiera si se encuentra bien, nadie ha tenido comunicación con ella desde el día que salió de su casa”, comenzó escribiendo.

MIRÁ TAMBIÉN Los cabos sueltos en la búsqueda de Jeniffer