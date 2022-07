El Mercosur acordó una importante reducción en los aranceles

El Arancel Externo Común de los países del Mercosur se reducirá en un 10%. De esta manera, quedará a la par con el nivel que fijó Brasil en forma unilateral en mayo pasado.

El anuncio fue formulado por el viceministro de Relaciones Económicas e Integración de la Cancillería paraguaya, Raúl Cano Ricciardi, en una conferencia de prensa en la sede de la Conmebol, en la ciudad de Luque, en la que aclaró que la medida "respeta las sensibilidades de todos los estados partes", en referencia a las listas de excepciones de algunos bienes y servicios.

En la reunión del Consejo del Mercado Común (CMC), los cancilleres definieron que las posiciones con arancel del 2% pasan a 0%, y que las que tienen arancel de entre 4 y 14% se reducen un 10%.

A modo de ejemplo dijo que una posición con una alícuota de 4% de arancel pasará a ser de 3,6%.

Este universo está compuesto, en su gran mayoría, por materias primas e insumos que en general no son producidos en la Argentina, por lo que se espera que la medida "pueda contribuir a la mejora de la competitividad de determinados productos finales", dijeron fuentes de la Cancillería.

Los Estados partes también podrán reducir un 10% los aranceles que actualmente están entre 16% y 35%, si bien la Argentina no realizará reducciones sobre este universo.

A propuesta de la Argentina, sobre este último universo quedarán excluidos de la reducción para todos los socios los sectores automotor, tejidos, confecciones, calzados, juguetes, lácteos y duraznos enlatados.

Asimismo, se mantendrán en los regímenes especiales de importación (admisión temporaria, draw back, listas de excepciones, bienes de capital (BK), bienes de informática y tecnología (BIT), entre los más relevantes.

Desde el Palacio San Martín se enfatizó que "el acuerdo alcanzado preserva el interés argentino" al no incluir los sectores de las listas de excepción mencionados.

Brasil inició el proceso de reducción arancelaria en 2019, con una propuesta de baja del 50% promedio de todo el nomenclador. Luego presentó propuestas de baja transversal del 20% y finalmente aceptó implementar una merma del orden del 10%. En mayo de este año, anunció la rebaja del arancel en más de 6.000 posiciones de manera "transitoria" hasta diciembre de 2023.

Guerra Rusia-Ucrania

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay negaron al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, la oportunidad de hacer una intervención durante la LX Cumbre de Presidentes del Mercosur el jueves, anunció un portavoz de la presidencia pro tempore paraguaya.

"No hubo consenso. Se le comunicó al embajador de Ucrania en Argentina concurrente en Paraguay. El propio canciller hizo la comunicación", informó este miércoles en rueda de prensa

Raúl Cano, viceministro de Relaciones Exteriores de paraguay, país anfitrión del encuentro de presidentes.

Cano aclaró que todas las decisiones del bloque se toman por consenso pero se excusó de identificar al país o los países que se opusieron a la intervención de Zelenski.

"Quiénes a favor y quiénes en contra, no sé cuál Estado no estuvo de acuerdo. Tampoco podemos divulgar el Estado que no dio su anuencia", señaló.

El presidente de Ucrania se comunicó la semana pasada con el jefe de Estado de Paraguay, Mario Abdo, en su calidad de presidente pro tempore del bloque regional, para solicitarle un espacio de participación virtual dentro de la cumbre de Asunción.