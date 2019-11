El Ministerio Público Fiscal porteño destacó la celeridad del proceso contra el pediatra Russo

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destacó hoy la celeridad del proceso judicial que condenó a diez años de prisión al pediatra del Hospital Garrahan Ricardo Russo, que había comenzado a ser investigado a fines de 2018 por distribuir y comercializar pornografía infantil y que en mayo de este año ya estaba imputado y con prisión domiciliaria.



El Fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, destacó el trabajo de la fiscal Daniela Dupuy, a cargo de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos de la Ciudad, y del Cuerpo de Investigaciones Judiciales.



“La denuncia -iniciada originalmente en Brasil, producto de una megaoperación internacional- ingresó a fines del 2018 y para el 29 de Mayo de este año el imputado ya había sido arrestado. A los 5 meses se inició el juicio oral y 9 días más tarde logramos la sentencia”, sostuvo Mahiques.



“En la Justicia Porteña contamos con un sistema procesal que hace que la causa no se dilate en el tiempo. A diferencia de la justicia nacional, la investigación recae sobre el fiscal que cuenta con un plazo determinado para recolectar las pruebas del caso y presentarlas al juez para que dicte la sentencia por medio del juicio oral”, indicó.



El Ministerio Público Fiscal porteño informó a través de un comunicado que la fiscal Dupuy fue quien estuvo a cargo de probar la distribución, la tenencia y la producción del material de abuso sexual infantil de los menores que pasaron por el consultorio de Russo.



“El exhaustivo trabajo de recolección de evidencia digital fue fundamental para la investigación del caso y para la sentencia. Se le reprocha al acusado la distribución de 336 videos de explotación sexual infantil, la tenencia de 964 imágenes con claros fines de distribución, más 68 videos secuestrados en su computadora personal que fueron encontradas en su domicilio particular, y otras 100 fotografías alladas en su oficina del Hospital Garrahan que estaban encubiertas en una carpeta de música”, afirmó la fiscal.



“También encontramos producciones fotografías de niñas menores de entre 6 y 10 años, que fueron tomadas en su consultorio y con su teléfono celular, que muestran partes genitales y son de gravedad extrema porque hablamos de niñas, niños y bebés abusados”, agregó.



El fallo coincide con el pedido de la fiscalía de condenar por 10 años de prisión al ex jefe de Inmunología y Reumatología del Hospital Garrahan, además de la inhabilitación perpetua para ocupar el cargo de medicina. Luego de la condena, ahora solo resta saber cuál será la respuesta de la defensa o si la sentencia quedará firme.