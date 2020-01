El ministro Costa afirmó que la provincia registraba la mejor temporada turística en cinco años

La temporada turística actual es "la mejor en los últimos 5 años" en la provincia de Buenos Aires, un hecho que constituye "una excelente noticia porque habla de un nuevo humor social y una mayor esperanza", destacó hoy el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa.



"En la costa atlántica, en las sierras y en todo el interior de la provincia hay un movimiento turístico muy importante", resaltó el ministro durante una entrevista con Télam.



Para Costa, ello demuestra "que las políticas económicas del gobierno nacional y que Buenos Aires acompaña frenando el aumento tarifario dispuesto por el gobierno anterior y con la decisión de no aumentar el precio de los peajes dan previsibilidad".



"El turista que ahorró algunos pesos y puede darse el gusto de tomarse unos días sabe que no tendrá sorpresas", consideró.



Costa describió que los números de ocupación hotelera "están por arriba del 80%" y destacó que las reservas para lo que resta de la temporada estival "son muy buenas". "Tenemos una temporada excelente y para la provincia es muy bueno porque reactiva el comercio, genera empleos estacionales y da perspectiva de que el año va a arrancar con otra dinámica", insistió.



Además, aseguró que la administración bonaerense trabajará para "hacer de la provincia un destino mucho más interesante" y apuntó que "la política de turismo y cultura no será de temporada sino de posicionamiento de la provincia como destino los 365 días del año porque en todos los municipios hay oferta".



"Trabajaremos para fortalecer y generar nuevos atractivos porque la provincia tiene mucho para mostrar", adelantó.



Sostuvo que "el turismo, la cultura y la actividad económica tienen que trabajar de manera complementaria porque cuando en un municipio hay atracciones culturales, la gente desarrolla su actividad y eso genera empleo al sector, pero también dinamiza el turismo y genera más ventas a los comercios".



"Teniendo una visión integrada de estas actividades potenciaremos el impacto sobre la actividad económica del territorio, lo que redundará en un círculo virtuoso", concluyó.