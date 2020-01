El ministro Costa confía en que se podrá resolver la situación de la deuda con los acreedores

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Buenos Aires, Augusto Costa, se mostró hoy confiado en que la provincia podrá solucionar la situación con los tenedores del bono BP21.



En declaraciones a la radio Futurock, el funcionario expresó que "antes de que asumiera Axel Kicillof planteamos que la deuda que había dejado el gobierno de María Eugenia Vidal no era sostenible".



"Doce mil millones de dólares de endeudamiento, el 82% nominada en dólares y con perfiles de vencimientos muy cortos, no es sustentable", dijo el funcionario.



Además, analizó que el planteo del ministro de Hacienda, Pablo López, y del gobernador Kicillof a los acreedores "es que se postergue el pago de capital porque la idea es pagar el interés, para poder trabajar en una nueva estructura de la deuda que permita que sea sustentable".



"Los acreedores solicitaron tener más tiempo para analizar la propuesta y poder expresarse. Ayer el gobierno de la provincia extendió el plazo hasta el 31 de enero", describió Costa y expuso que la administración bonaerense tiene "la mejor voluntad".



Sostuvo que el Ejecutivo provincial trabaja "en línea con lo que está haciendo Nación", porque desea "pagar la deuda pero de una forma que no se comprometa la política pública porque estamos un una situación complicada y tenemos que sacar la provincia adelante".



"Si está pasando esto es porque la gobernadora Vidal se fue sabiendo que había un vencimiento muy pronto y no dejó los recursos para hacer frente a ello", destacó Costa, quien indicó que "hay muchos escenarios posibles y confiamos en que vamos a poder solucionar esta situación".