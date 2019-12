El ministro Katopodis firmó un convenio de cooperación con el gobernador Capitanich

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, firmó hoy un convenio de cooperación con el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, "para garantizar la viabilidad y ejecución de obras públicas prioritarias" para "mejorar las condiciones de vida" de los habitantes de la provincia.



"Venimos a decirle al pueblo que vamos reactivar las obras y que las prioridades de los chaqueños serán también las nuestras", dijo Katopodis tras la firma del convenio que tuvo lugar en la Casa de Gobierno de esta provincia.



El funcionario afirmó que "Chaco tiene la ventaja de contar con un gobernador activo que propuso una agenda de trabajo y un plan de desarrollo que facilitará al gobierno nacional la diagramación y ejecución de los programas de obras".



Luego señaló que las prioridades del gobierno chaqueño "están en sintonía con las del presidente Alberto Fernández, que se basan en la visión de la obra pública como generadora de trabajo".



"El empleo es uno de los principales desafíos en la crisis que vive el país y la infraestructura tiene que ser un motor para que se pueda volver a reactivar el empleo de calidad", expresó.



Katopodis dijo que "se trabajará para reactivar las obras prioritarias para la provincia" y sostuvo que eso es "un derecho ciudadano que debe hacerse efectivo y el plan de Capitanich persigue ese objetivo".



"Se trata de obras que no solo beneficiarán a Chaco, sino a la región y al país y tienen que ver con la integración regional y el federalismo", añadió el ministro y destacó "queremos volver a poner la Argentina de pie y es sobre la base de un modelo de desarrollo productivo que lo vamos a lograr".



Asimismo, manifestó su confianza para "lograr con el esfuerzo de todos los argentinos; no serán los mismos de siempre los que paguen la crisis, vamos a equiparar los esfuerzos".



En tanto, Capitanich señaló que "la industria de la construcción no sólo es dinámica desde el punto de vista de la economía y el empleo sino que además el 100 por ciento de la matriz insumo-producto está asociado a elementos construidos en Argentina, por lo cual no necesita dólares".



A esto sumó que el convenio firmado propicia la búsqueda de financiamiento "con el fin de concretar las obras fundamentales propuestas por la provincia", para "garantizar el objetivo del gobierno nacional de impulsar el desarrollo regional, generando puestos de trabajo en cooperativas de servicios, pequeñas y grandes empresas".