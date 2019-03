El momento exacto en el que la 20 se inmortalizó entre los Spurs

Luego del partido -con triunfo de los Spurs sobre los Cavaliers por 116 a 110- llegó el momento del gran reconocimiento para Emanuel Ginóbili. Los Spurs retiraron para siempre la camiseta número 20, esa que hasta hace muy poco tiempo defendió el bahiense. Es el que eligió San Antonio para homenajear al mejor basquetbolista argentino de la historia.

It's official! No. 20 will live in the rafters forever.