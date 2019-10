El Morelia de Pablo Guede igualó con el puntero Santos Laguna en la liga mexicana

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Morelia, conducido técnicamente por el argentino Pablo Adrián Guede, empató 2 a 2 con Santos Laguna, puntero del certamen, al iniciarse ésta noche la 14ta fecha de la liga mexicana de fútbol.



En el estadio Morelos, los "Monarcas de Michoacán", anotaron con tantos del extremo paraguayo Carlos Ferreira (16m. Pt), y del volante peruano Edison Flores (42 m Pt.) mientras que el mediocampista chileno Diego Valdés (18m. Pt.) y el defensor Hugo Rodríguez (38m. St.) marcaron para los "Guerreros de Coahuila".



En Morelia se alineó como titular el defensor cordobés Emanuel Loeschbor (ex Quilmes y San Martín de Tucumán), mientras que en el banco estuvo el atacante nicoleño Gastón Lezcano (ex Barracas Central).



Por su parte en Santos Laguna jugó desde el inicio el delantero pampeano Julio César Furch (ex Olimpo, San Lorenzo y Belgrano).



Con esta victoria los dirigidos por Guede (ex DT San Lorenzo), ingresaron en la Zona de Playoffs, mientras que Santos Laguna mantuvo el primer lugar en las posiciones.



La decimocuarta jornada continuará éste sábado con los encuentros entre Atlas y Necaxa, Tijuana-Veracruz, Queretaro-Pumas, América-Puebla, León-Atlético San Luis, y Tigres-Cruz Azul.



El domingo cerrarán Juárez-Guadalajara y Toluca (con el DT argentino Ricardo La Volpe) ante Pachuca.



Los ocho primeros equipos de la tabla general clasificarán a la Serie de Playoffs



Posiciones:



Santos Laguna 27 puntos, Necaxa 25, Queretaro 24, León y Tigres 23, América 22, Atlas 21, Morelia 20, Pachuca, Pumas de la Unam y Tijuana 18, Monterrey y Atlético San Luis 17, Cruz Azul 16, Juárez 14, Toluca, Guadalajara y Puebla 13, Veracruz, 4.