El motivo por lo que se venderán las entradas para Argentina - Brasil en el Villicum

Tras conocerse sobre el mediodía de este jueves el operativo para la venta de entradas para ver el clásico sudamericano y mundial entre Argentina y Brasil por la 14º fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para buscar el pasaporte al Mundial de Qatar en diciembre de 2022, el cual se jugará el próximo 16 de noviembre en el estadio San Juan Del Bicentenairo, se aclara el porqué se venderá de forma presencial en el Autódromo San Juan Del Villicum y un día antes del partido.

El comunicado que sacó tanto AFA como el Gobierno de San Juan y la Secretaría de Deportes indica "La venta de entradas se pondrá en marcha el lunes 15 de noviembre, desde las 9 y se llevará a cabo mediante la metodología online, a través de la plataforma Autoentradas, y de manera presencial, en el Autódromo Circuito San Juan Villicum. Cabe destacar que los precios se confirmarán en los próximos días. Por otro lado se determinó que para poder concurrir al partido se deberá tener la APP CuidAR actualizada, con el autodiagnóstico correspondiente y con la certificación del Plan de Vacunación contra el COVID-19. Además, dentro del estadio será obligatorio el uso de tapabocas durante el encuentro".

Ante esto, la gente demostró alguna molestia por la decisión de vender las entradas un día antes del partido y sobre todo el lugar de la venta de las entradas que será en el Autódromo San Juan Del Villicum en el departamento Albardon.

El Estadio San Juan Del Bicentenario en pleno proceso de pintura en sus tribunas

Por tal motivo, desde la Secretaría de Deportes salieron a aclarar estos dos puntos, explicando que "la decisión de vender las entradas un día antes del partido es netamente de la AFA, son ellos los organizadores del evento", manifestó una fuente consultada.

En tanto que sobre el lugar de venta de entradas de manera presencial, la misma fuente señaló, "Esa fue una decisión que se tomó por sobre todas las cosas, porque creemos que va a haber una fuerte demanda para adquirir los tickets y no queremos que haya aglomeración de gente en algún lugar céntrico de la Capital, también para no interrumpir el transito, ni alterar el recorrido de aquellas personas que nada tienen que ver con querer o poder adquirir una entrada. Aparte, en el Autódromo Del Villicum hay mucho más espacio, donde la gente podrá estacionar en muchos lugares permitidos e incluso, seguramente muchas personas se irán la noche anterior al lugar para asegurarse una entrada, por lo tanto no tendrá problemas de quedarse", dijo.

En cuanto a los precios de las entradas para ver Argentina - Brasil, Messi - Neymar, todavía no se dieron a conocer los valores. Eso lo dará a concoer oficialmente la AFA en las próximas horas. Pero para tener una idea, en los últimos partidos que se jugaron por Eliminatorias en el Monumental, los precios oscilaron entre los 2.500 pesos la más barata, hasta los 11.500 la más cara en la ventana del mes de septiembre.

