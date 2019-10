El movimiento indígena de Ecuador aceptó el diálogo propuesto por el presidente Lenín Moreno

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que encabeza las protestas contra las medidas de austeridad económica adoptadas por el gobierno, aceptó hoy el diálogo propuesto por el presidente Lenín Moreno, tras diez días de protestas y disturbios en el país. A pesar de que inicialmente se había negado en rotundo a conversar con Moreno si éste no reponía los subsidios a los combustibles, principal exigencia de las protestas, cuando comenzaban a vislumbrarse confrontaciones internas la Conaie anunció en un comunicado que se abre al diálogo directo con el presidente. El cambio de postura de la principal federación de indígenas de Ecuador llegó tras "un proceso de consulta con las comunidades, organizaciones, pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales", se indica en un comunicado subido a la página web y a la cuenta de Twitter de la Conaie. El contenido de ese comunicado ya había circulado anoche, pero desde la dirección de la Conaie, encabezada por Jaime Vargas, se había calificado al texto de falso y se reiteraba la postura inicial de no dialogar hasta que se derogara el decreto 883, que eliminó los subsidios a los combustibles. También exigían en un principio los ceses de la ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo, y de Defensa, Oswaldo Jarrín, a los que hacen responsables de la represión de las protestas. Ahora, en cambio, el movimiento indígena dialogará con miras a la derogación del decreto pero también a su "revisión", aunque aclaró que no conversará "sobre ningún tipo de compensación", mientras que no se menciona nada sobre los ministros. El acercamiento entre las posturas del gobierno y de los indígena llega después de que se registren a nivel nacional al menos cuatro muertos, más de 850 heridos y más de mil detenidos en las protestas que se iniciaron el 3 de octubre.