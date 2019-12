El "Muñeco" Gallardo eligió a Juanjo Borrelli como nuevo DT de la Reserva

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, reestructuró gran parte del organigrama de las divisiones inferiores junto al coordinador general del proyecto infantil-juvenil Gustavo Grossi y designó al ex futbolista del club, Juan José Borrelli, como entrenador de la división Reserva.



Borrelli, ex jugador de River a fines de la década de 1980 y principios de la de 1990, se desempeñaba como DT de la sexta división, y ahora fue elegido por el "Muñeco" para reemplazar a Luis Villalba, a quien no se le renovó el contrato que expiraba el 31 de diciembre.



"Juanjo" Borrelli será acompañado por Gustavo Fermani, quien era coordinador del fútbol infantil de la entidad de Núñez y ahora cumplirá las dos funciones.



La cuarta división que trabajará con las categorías 1999, 2000 y 2001 no sufrió cambios y seguirá con Gabriel Perrone en tanto que aún queda vacante la decisión sobre la quinta división de las categorías 2002 que estaba a cargo de Guillermo Rivarola pero no se encuentran más dirigiendo el en el club y se fue a trabajar al exterior.



En la sexta división estará al frente de con los chicos 2003 Javier Alonzo que era el DT de la novena división y todos estarán asistidos por Ernesto Farías y la coordinación y la supervisión de la meteorología e idea de juego de estas categorías estará a cargo de Hernán Díaz.



Asimismo ese mismo cargo del "Hormiga" Díaz también lo tendrá Gabriel Rodríguez en las categorías menores que son la séptima de los chicos 2004 con Alejandro Montenegro, la octava de la 2005 con Jorge Gordillo y la novena con Martín Pellegrinio y los chicos 2006.



Las categorías infantiles tendrán la coordinación general de la metodología de Daniel Brizuela y Gustavo Fermani y los entrenadores serán: en 2007, Amilcar Bona, en 2008 Hernan Palermo, la 2009 Oscar Castellano, la 2010 Cristian Viola.



El director de arqueros seguirá siendo Ubaldo Fillol quien designará a los entrenadores de todas las divisiones menos de la reserva que ya tiene a Adrián Oliveiri.