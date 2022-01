El municipio de Ullum desmiente que un contingente que viajó a San Luis haya vuelto con covid

Después de que se difundiera como reguero de pólvora un rumor que daba cuenta de que un grupo de chicos de Ullum que viajaron a San Luis volvieron a San Juan contagiados con covid-19, desde el municipio desmintieron esta versión y aseguraron que el contingente se encuentra en buenas condiciones.

Los chicos del último año de la escuela secundaria EPET Nº 9 viajaron a la provincia de San Luis con todo pago gracias a un programa por el cual el municipio busca incentivar a los jóvenes para que estudien y terminen el secundario.

El grupo realizó el ansiado viaje y el 31 de diciembre volvieron a Ullum tras unos días de descanso y diversión. El problema es que en las redes comenzó a circular un rumor que aseguraba que los chicos se habían contagiado de coronavirus.

En las últimas horas, la comuna difundió un comunicado en el que aseguraron que "no se han registrado casos positivos de Covid-19". Luego en el mismo comunicado le piden a los vecinos del departamento que no se dejen llevar por publicaciones "mal intencionadas", concluyeron.

Los chicos en cuestión viajaron a San Luis con todos los gastos pagados por el municipio que desde 2019 viene pagando un viaje para los egresados de la única escuela secundaria del departamento. Con esta medida se busca fomentar el estudio de los chicos para que lleguen a terminar la secundaria.

El comunicado

Desde la Municipalidad de Ullum queremos informar a todos los ulluneros que no se han registrados casos positivos de COVID-19 del contingente de egresados de la Escuela EPET Nº9, que viajo a la provincia de San Luis y regresó el pasado 31 de diciembre, pedimos a la población no dejarse llevar por publicaciones mal intencionadas que solo tienden desinformar y a la vez generar incertidumbre en la población ante la ola de contagios que afecta a la provincia y de la cual Ullum lamentablemente no está ajena

A su vez solicitamos informarse solo por medios oficiales.