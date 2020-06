El neumonólogo del quinto caso está "muy bien": le sacaron el respirador

La jefa de Epidemiología, Mónica Jofré, informó que el neumonólogo del quinto caso de coronavirus en San Juan está “muy bien”. Al médico le pudieron sacar el respirador en la jornada del lunes 15 de junio, algo que habían intentado en ocasiones anteriores y no habían podido lograr.

“Ventila muy bien, se encuentra afebril, cumpliendo el esquema antibiótico”, informó Jofré.

Al paciente ya comenzaron a realizarle “kinesiología respiratoria del aparato pulmonar y los miembros”. Hay que esperar para ver cómo evoluciona en los próximos días, pero está “muy bien, esta es una muy buena noticia”, dijo Jofré.

El médico tuvo contacto estrecho con la médica del cuarto caso, la reumatóloga de 42 años que ya fue dada de alta, el 15 de mayo. El neumonólogo se infectó a raíz de ese contacto con la mujer que trabaja en el Hospital Rawson y es hermana del transportista del tercer caso positivo. Sobre ella pesa una denuncia penal por violar los protocolos del principal hospital de la provincia y haber puesto en peligro a familiares, vecinos y amigos con su accionar.

Casos 6 y 7

Ambos son asintomáticos y siguen “en muy buen estado general”. Los dos jóvenes decidieron contar a través de sus redes sociales que ellos eran los casos 6 y 7 de coronavirus en San Juan y para esa decisión fueron apoyados con psicólogos de Salud Pública. Según Jofré, lo hicieron “para sentirse más tranquilos”.

Esta semana les van a realizar un hisopado y según los anticuerpos que les detecten en el estudio, van a poder detectar el lugar en el que podrían haberse contagiado. En el caso 7, estiman que pudo haber sido en el aeropuerto, ya que “el hisopado dio positivo a los 11 días de que la persona estaba acá”.

Para que a ambos les den el permiso para irse a sus casas –actualmente están cumpliendo cuarentena en hoteles por haber venido de otro país- tienen que haber cumplido al menos 14 días asintomáticos y tener al menos una PCR que de negativo.

Mientras tanto, desde Salud ya se contactaron con todas las personas que estuvieron en contacto con estas 2 personas, entre las que están quienes viajaron en los colectivos y en los aviones.

Pico de contagios

“Estamos con vigilancia activa, pero no tenemos documentada circulación viral así que no se puede hacer una proyección de cuándo vamos a tener ese pico”. Por ello, van a continuar con los controles estrictos.

Posibilidad de abrir las fronteras

“Es un análisis muy intenso. Uno es celoso, yo no quisiera que no entre nadie que no pudiera ser controlado, entonces el punto de vista sanitario se va a trabajar muy estrictamente y la decisión final la va a tomar el comité COVID provincial”.