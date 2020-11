El notero sanjuanino que salió a preguntar por Maradona y se hizo viral

El joven periodista Luciano García alias Lucho de Canal 8 salió a preguntar a los sanjuaninos por el fallecimiento de Diego Armando Maradona, para saber qué pensaban o que sentían, pero tuvo mala suerte, esa que el movilero televisivo no le desea a nadie. Las primeras personas a las que entrevistó le contestaron que no les gustaba el fútbol y que no eran fanáticos de Maradona. Obviamente el segmento en vivo se hizo viral en redes sociales por lo insólito del hecho.

El notero entrevistó al primer sanjuanino que estaba sentado en un café de la peatonal. "Murió Diego Armando Maradona qué se te viene a la cabeza", interrogó el movilero. Para sorpresa, la respuesta fue inmediata: "No me gusta el fútbol". Vino la repregunta y la respuesta fue en el mismo sentido, pero peor: "Sinceramente no es mi ídolo".

Somos lo mejor del país! pic.twitter.com/sbpdxKxAcn — Sanguchetti (@Sanguchettti) November 25, 2020

"Que puntería Luciano, debe ser el único argentino que no le gusta el fútbol", señaló un compañero de Lucho desde el estudio del canal. El periodista seguramente pensó la primera nota fue mala suerte, pero no, las respuestas negativas siguieron. "No soy fanático de Maradona yo", le contestó el segundo entrevistado, en el mismo café.

Ya en esa instancia, los compañeros de estudio entre risas le dijeron al periodista: "Seguí remandola Lucho". Las últimos dos personas le contestaron lo mismo: "No sabría decirte, no estaríamos interesados en el fútbol, no somos fanáticos".

Así terminó el video, un segmento de lo que fue la primera parte del móvil, que dura 1.09 y que fue viral en Twitter. Hasta el momento hay 1,3 M de reproducciones. El mismo fue publicado por el usuario @Sanguchettti con un breve texto "Somos lo mejor del país": recibió 30,4 mil me gusta, 8,7 mil retuit y 498 comentarios.

Culia llevo una semana en Canal 8 y ya clave mi primer viral en una pagina de memes — Luciano García (@lucho1garcia2) November 25, 2020

Después del desopilante momento, García hizo referencia a lo sucedido y se lo tomó con humor. "Televisión en vivo, no lo entenderías", señaló en un comentario del video.

"Llevo una semana en Canal 8 y ya clave mi primer viral en una página de memes", tuiteó después. No es la primera vez que el sanjuanino se hace viral. Anteriormente, en un móvil para TN por el comienzo de clases en San Juan los periodistas del estudio le confundieron el nombre. Si bien el segmento de video no tuvo la misma repercusión al actual, fue levantado por el programa Editando Tele conducido por Mariano Peluffo en el Canal Net TV.