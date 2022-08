Mientras en la Justicia se define si en San Juan habrá un nuevo sistema electoral, tras la nueva presentación del giojismo por la eliminación de las PASO, en el oficialismo discuten la posibilidad de utilizar la Ley de Lemas o alguna alternativa similar en la elección de autoridades en 2023. Esto, que todavía ni siquiera llega a ser tratado en la Cámara de Diputados, ya generó diferencias entre los principales socios del Frente de Todos: el Partido Bloquista y el Partido Justicialista.

La grieta de opiniones se dio luego de que el bloquismo dijera públicamente que debe existir proporcionalidad en el armado de listas legislativas con la intención de contener a los dirigentes que no salgan victoriosos en la contienda del sublema, pero que sí aporten votos al ganador.

Puntualmente, fueron los diputados por Chimbas, Andrés Chanampa, y el de Zonda, Edgardo Sancassani, quienes dijeron que están trabajando en un proyecto que tiene por objetivo la proporcionalidad en el armado de listas. Esto, en la práctica, quiere decir que el ganador deberá cederle bancas a los que queden por debajo utilizando el sistema D'Hondt.

Ante esto, DIARIO HUARPE consultó a tres intendentes oficialistas que son parte del armado peronista y todos dieron una visión contraria a la que exponen desde el Partido Bloquista. Fabián Gramajo, jefe comunal de Chimbas, consideró que “la lista está compuesta por un candidato a intendente y sus concejales, todos suman votos para obtener la victoria y, por lo tanto, si ganan son los elegidos para gestionar”.

En el mismo sentido, opinó Cristina Andino, jefe comunal de San Martín, pero se diferenció al expresar que “sin saber todavía a ciencia cierta cuál será el sistema que nos permita elegir, no estaría mal analizar la oportunidad de quien gane se quede con los concejales en el caso de un intendente. Esto garantizaría que cada uno de los jefes comunales tengan dirigentes que, desde el Poder Legislativo, le ayuden en la gestión”.

Una opinión similar aportó Emilio Basitrocchi, intendente de la Capital, luego de afirmar que “no es algo que esté pensando ahora, no lo tengo muy en claro. De todas formas, entiendo que si aquel que gana se lleva todo, logra tener mayor gobernabilidad. Si tenemos un sistema electoral que te asegura mayor gobernabilidad es mucho mejor” y añadió que “es cierto que el nuevo sistema electoral debe dar la posibilidad de participar y en este sentido deberá ser la Cámara de Diputados la que elija cómo será. Ya con el hecho de que se vote una vez, tenemos un ahorro y cumplimos con el pedido de la ciudadanía”.

Lo que los peronistas no dicen en público es que advierten una pérdida de votos como ocurrió en las legislativas del 2021. Esto en gran medida por el desencanto de la población con el gobierno nacional. En este hipotético escenario algunos imaginan una paridad con la oposición que podría repercutir en Concejos Deliberantes. Ante este panorama, y si el ganador fuera uno de los candidatos del Frente de Todos, cedería lugares a los otros participantes de la interna. Así dejaría muy debilitado al ganador y con un cuerpo legislativo formado en gran medida por ediles que no serían 100% de su lista original, obligándolo a buscar, en todo momento, alianzas para gobernar.

La opinión de Juntos por el Cambio

Los intendentes del frente Juntos por el Cambio decidieron no opinar sobre cómo debería componerse el armado de los Deliberantes internamente. La decisión de no darle lugar es porque no quieren discutir de un nuevo sistema electoral cuándo aún continúan litigando en la justicia por la sesión que quitó las PASO.

Así opinó Juan José Orrego, intendente de Santa Lucía, quién expresó a este medio que “la Ley de Lemas es inconstitucional y si el Gobierno realmente quiere que los ciudadanos no vayan a votar tantas veces, no debería pensar en adelantar las elecciones provinciales”.

El otro que fue vehemente en su aseveración fue Fabián Martín, intendente de Rivadavia, al expresar que “considero que la Ley de Lemas es inconstitucional y no voy a avalarla por ser un sistema tramposo”.

¿Qué es el Sistema D'Hondt?

El número de votos recibidos por cada lista se divide sucesivamente por cada uno de los divisores, desde 1 hasta el número total de escaños a repartir. La asignación de escaños se hace ordenando los cocientes de mayor a menor y asignando a cada uno un escaño hasta que estos se agoten.