El padre de la joven de 19 años asesinada a golpes en Olavarría reclamó justicia por su hija

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El padre de Valentina Gallina, la joven de 19 años asesinada a golpes en Olavarría 11 años después de que su madre fuera también víctima de un femicidio, pidió justicia por su hija y repudió que el imputado estuviera "suelto en la calle".



"Algún juez tiene que explicarme por qué lo soltaron, por qué estaba en la calle caminando, mientras todas las víctimas están enterradas", dijo esta mañana Agustín, el padre de la chica, en diálogo con el canal de noticias TN.



Sobre el acusado, Diego Pais (29), agregó que no sabe "qué se le pasó por la cabeza para hacerle esto a una chica indefensa".



En relación a las mujeres que tras el femicidio de Valentina dijeron haber sido víctimas de violencia por parte del detenido, comentó que fueron atacadas "con armas, cuchillos y a golpes": "Así trabaja esta gente, son lacra, la miseria de la humanidad, no se puede estar caminando con estas personas en la calle", expresó.



"La justicia no existe acá para nosotros, no existió con Valeria, la madre de mis hijos (asesinada en 2008) pero ahora quiero ver la presencia del Estado acá y que ninguna chica más tenga que pasar por esto, ojalá sea la última", finalizó.



En tanto, Gabriel, el abuelo materno de Gallina, dijo que su nieta "era muy reservada y no comentaba sus cosas" pero lamentó que tanto él como su familia no se hayan "dado cuenta" de la situación.



"Con mi señora nos quedamos sin una hija, sin una nieta, con dos nietos que no tienen a su mamá y con una hermana más chica... siempre fuimos abandonados, cuando falleció mi hija, hace once años, no existía el femicidio" como figura penal, dijo.



Por último, en cuanto a la marcha a la que convocaron para hoy a las 19, Gabriel explicó que "el mensaje principal es para las mujeres y padres, que no se callen, que hablen, porque esto es muy grave".



"Esperamos que se pueda solucionar de alguna manera, falta concientizar, hay que luchar por eso y ojalá que la gente nos acompañe, porque le puede pasar a cualquiera", concluyó.