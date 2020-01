El padre de uno de los acusados aseguró que su hijo nunca salió de Zárate

El padre de uno de los detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa (19) aseguró hoy que su hijo estuvo en la ciudad de Zárate todo el fin de semana, que no participó de la golpiza a la que fue sometida la víctima en Villa Gesell y que tiene pruebas y testigos que serán presentados ante la Justicia.



Se trata de José María Ventura, padre de Pablo Ventura, el joven remero que fue detenido el sábado en su casa de la ciudad de Zárate como sospechoso de haber participado en el crimen de Sosa.



El hombre aseguró a Télam que su hijo no salió de Zárate durante el fin de semana, que no es rugbier sino que practica remo en un club náutico de su ciudad natal y sugirió que pudo haber sido involucrado en la causa por los otros detenidos ya que su hijo había tenido un inconveniente con alguno de ellos tiempo atrás.



"Hay filmaciones que se viralizaron en Internet, donde estamos con Pablo y mi esposa entrando el viernes a la noche a un restaurante de Zárate y nos estamos retirando a las 23. Después hay testigos, amigos de mi hijo, que estuvieron junto con él hasta las 3.45 de la madrugada y después hay vecinos que lo vieron entrar el coche en el garaje de mi casa", dijo el hombre esta mañana en declaraciones a la prensa al llegar a la fiscalía donde será indagado su hijo.



El hombre, quien aseguró que su hijo no se negará a declarar, explicó que Pablo "no estuvo en Gesell" y aclaró que si bien tienen la filmación y los testimonios de amigos como prueba, la Justicia "podrá pedir las cámaras de seguridad de Zárate, de la entrada a la ciudad, de los peajes" que podrían demostrar que no salió de allí.



"Conoce a alguno de los detenidos, porque Zárate es chico. Los chicos practican rugby, pero mi hijo es remero del Club Náutico Zárate y se conocen, pero jamás jugó al rugby, practicó remo toda la vida", dijo el hombre a Télam, tras lo cual explicó que "hay trascendidos de que Pablo había tenido problemas con alguno de ellos hace un tiempo y que por eso lo mencionaron".



Por su parte, el abogado Jorge Santoro, quien será su defensor en la causa, aseguró que el joven detenido declarará ante la fiscal y que presentará todas las pruebas.



"No estuvo ni antes, ni durante (el crimen de Sosa), ni después", dijo el letrado, quien además expresó su solidaridad "con la familia de la víctima" y su repudio al crimen.



"Entendemos que acá se ha ido la vida de un joven en una forma horrible, pero tampoco es cuestión de acusar inocentes", explicó el abogado, quien adelantó que presentará un pedido de eximición de prisión ante la Justicia para lograr la excarcelación de Ventura.



El joven permanecía esta mañana alojado en una dependencia policial a la espera de ser trasladado a la fiscalía.



"No lo pudimos ver, pero sabemos que está bien, aunque amargado y angustiado por todo lo que está pasando", aclaró el letrado, quien también negó que Pablo haya querido fugarse a Uruguay, como trascendió en algunos medios.