El Pami recuperó 37 mil bolsas de ostomía retenidas en droguerías por "desidia" de gestión anterior

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El PAMI recuperó hoy 37 mil bolsas de ostomía destinadas a afiliados con patologías severas en el intestino, que habían sido retenidas en droguerías de todo el país, en circunstancias que serán establecidas luego de una auditoría interna que encargó el organismo.



"Esto demuestra que hubo una gran desidia durante la gestión anterior y que no se cuidó a los afiliados; hay miles de cajas que no se entregaban y que costaban entre 3 mil y 4 mil pesos y también descubrimos reintegros que no llegaban", declaró la directora del PAMI, Luana Volnovich.



Las nuevas autoridades del PAMI mostraron a la prensa unas 10 mil bolsas recuperadas y acopiadas en un depósito del Correo Argentino de la localidad de Tortuguitas, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.



El resto está resguardado en otras sedes del correo, aunque desde el organismo consideraron que "se perdieron" unas tres mil unidades.



Se trata de bolsas plásticas de alta resistencia que recolectan las deposiciones de las personas afectadas por cierto tipo de cirugías en el colon o colostomías.



Desde el PAMI aseguraron que se implementará en breve un sistema para que el material llegue a sus afiliados.