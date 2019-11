El Papa alertó sobre "la irracionalidad y la violencia que ocupan cargos de gobierno"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El papa Francisco sostuvo que "no hay democracia con hambre, ni desarrollo con pobreza ni justicia con inequidad" y alertó sobre "la irracionalidad y la violencia" que "pretenden ser proyectos políticos y ocupan cargos de gobierno", se informó hoy.



El Papa formuló estos conceptos en una carta enviada al juez porteño Roberto Gallardo, en el marco del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y Doctrina Franciscana realizado esta semana en Brasil, donde el magistrado argentino fue reelegido presidente de ese cuerpo, informó iJudicial, el sitio de noticias de la Justicia porteña.



"Sé que hay mucho por hacer y que la tarea es ardua", dijo Jorge Bergoglio en su nota manuscrita dirigida al juez, a quien trató de "querido hermano" y a través de la cual envió además a los magistrados su "fraterno saludo y mensaje de compromiso y apoyo a su labor cotidiana por la libertad y la dignidad humanas".



"Como ya señalé en el encuentro (de jueces) de Roma, no hay democracia con hambre, ni desarrollo con pobreza ni justicia con inequidad", afirmó el Papa.



Y advirtió: "Cuando la irracionalidad y la violencia pretenden ser proyectos políticos y ocupan cargos de gobierno, nada mejor que un Poder Judicial fuerte y honesto, comprometido con el ser humano y el planeta, para impedir la anomia, la degradación y el descarte".



El mensaje del Papa coincide con las crisis sociales e institucionales que se registran en varios países de América Latina, como Bolivia y Chile.



Gallardo afirmó que "este encuentro, organizado por la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) de Brasil y la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, es de suma trascendencia por su temática y por la particular situación que atraviesa la región".



Añadió que en momentos "en que el neoliberalismo y el fascismo afloran como prácticas y discursos, y a su vez se generalizan las resistencias de los pueblos, dar al Poder Judicial un lugar central para defender el sistema constitucional, la democracia participativa y la dignidad es sin dudas un fuerte desafío".



Sobre la carta del Sumo Pontifice, dijo que "es un fervoroso llamado a esa praxis judicial y una seria advertencia sobre los proyectos irracionales y violentos que se hacen gobierno".



"Asistimos azorados a los discursos gubernamentales de odio racial, social, religioso y de otras índoles, sumado a la violencia paraestatal y la regresión en el goce de los derechos sociales y políticos. Ese es el contexto en el que Francisco advierte, en su carta, sobre los peligros futuros y a su vez refuerza el papel de los jueces", enfatizó Gallardo, juez Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.



Además de reelegir a Gallardo como titular del comité, se fijó como sede permanente del cuerpo a la Ciudad de Buenos Aires, en las oficinas de la Pastoral Social de la Arquidiócesis porteña.



Entre los asistentes el encuentro estuvieron además Ana Algorta Latorre (Brasil), María Julia Figueredo Vivas (Colombia), Tamila Ipema (Estados Unidos), Daniel Urrutia Laubreaux (Chile) y el asesor tutelar Gustavo Moreno (Argentina).