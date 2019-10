El Papa bendijo una exposición de Marmo sobre "el poder transformador de las realidades descartadas"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El papa Francisco bendijo hoy una exposición itinerante que el artista plástico argentino Alejandro Marmo llevará a varias ciudades del mundo el año próximo, con el título "La visión divina", que busca mostrar "el poder transformador de las realidades descartadas para los grandes cambios de la humanidad". El pontífice recibió hoy a Marmo, de 48 años, en su residencia de Casa Santa Marta, en medio de las sesiones del Sínodo de obispos dedicado a la Amazonía que desde el lunes y hasta el próximo 27 de octubre mantiene ocupada la agenda papal. En el encuentro, Jorge Bergoglio bendijo y alentó el próximo proyecto del artista que llevará a Estados Unidos, Medio Oriente y China, entre otros sitios. "La idea de la exhibición itinerante es la de mostrar la transfromación del hombre-descarte en algo divino", adelantó en diálogo con Télam el autor de la gigantografía de Eva Perón sobre la porteña Avenida 9 de Julio, entre otras obras emblemáticas. "Es un concepto que aún es marginado por el establishment, pero con la idea de mostrar la fuerza espiritual que es imparable, y no tiene que ver con cómo se cura una exposición, o cómo se canaliza por los canales tradicionales", argumentó. "Los grandes cambios sociales vienen de las realidades de descarte. Un poder sublimador, de los que están en un rincón pero van a transformar el eje de la agenda", planteó el artista especializado en los trabajos con deshechos industriales. Tras haber colocado en diciembre pasado una escultura de su clásica serie "El abrazo" en la Terminal 3 del aeropuerto romano de Fiumicino, Marmo llevará en 2020 sus obras más emblemáticas, como la Virgen de Luján, a distintas ciudades del mundo. Para eso, instituyó en Estados Unidos la Alejandro Marmo Foundation, como forma de "organizar, construir territorialmente y poder llevar a otros ámbitos todo mi trabajo previo", afirmó. "En los escenarios complejos como el Sínodo se da tiempo para conectarse con la simpleza de los hechos con emociones mínimas, como charlar de poesía, belleza y la literatura que se construye en lo fáctico, como el hacer de esta muestra "La visón divina" ("The divine vision") en su etapa estadounidense", dijo el artista a Télam. Marmo, único argentino en exponer en los jardines del Vaticano, está unido a la figura de Bergoglio desde hace años, en base al trabajo conjunto que los llevó a compartir la preparación del libro firmado por el pontífice, "Mi idea del arte", en el que alaba la obra del artista. "Es una estética de espiritualidad, no de religión. Es una estética que muestra el valor universal de algunos símbolos, y que eso es lo que queremos explorar en esta exhibición itinerante", planteó.