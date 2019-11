El Papa expulsó del sacerdocio a un cura chileno investigado por abuso de menores

El papa Francisco impuso la "dimisión del estado clerical" al ex canciller del Arzobispado de Santiago de Chile Óscar Muñoz Toledo, quien está acusado por la Fiscalía de ese país por cometer abusos sexuales a menores de edad, informaron fuentes eclesiásticas.



"El Santo Padre Francisco ha impuesto la dimisión del estado clerical 'ex officio et pro bono Ecclesiae' a Oscar Muñoz Toledo, por los delitos de abuso sexual de menores", señaló el Arzobispado de Santiago en un comunicado divulgado en las últimas horas de ayer.



El decreto emitido por la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede fue comunicado ayer a Muñoz Toledo, según el escrito, difundido por EFE.



El Ministerio Público de la región de O'Higgins, en el sur de Chile, acusó a Muñoz Toledo por cuatro delitos de abuso sexual de menores y uno de estupro, y solicitó penas que superan los 20 años de cárcel.



La Iglesia católica chilena vive desde 2018 la peor crisis de su historia a raíz de las denuncias de delitos sexuales contra niños, adolescentes y adultos, cometidos por clérigos, religiosos y laicos vinculados con la Iglesia.



La Fiscalía Nacional dio cuenta de 164 causas vigentes, que involucran a 220 personas investigadas y a 246 víctimas, de las cuales la mitad son niños, niñas y adolescentes.



Con el objetivo de enfrentar el daño producido por los abusos causados por miembros de la Iglesia, el Arzobispado de Santiago determinó crear la "Delegación para la Verdad y la Paz", para coordinar las denuncias, acompañar a las víctimas, realizar las investigaciones pertinentes y colaborar con las instituciones.



Tras el anunció del Papa de expulsar a Muñoz Toledo, este organismo reiteró su compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia para quienes hayan sido dañados por alguno de los miembros del clero de la Iglesia de Santiago