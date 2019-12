El papa Francisco y el titular de la ONU piden por la paz y la baja de emisiones contaminantes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El papa Francisco y el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, pidieron hoy a través de un videomensaje conjunto por la paz, el multilateralismo y un compromiso "urgente y necesario" para bajar las emisiones contaminantes



"No podemos, no debemos mirar para otro lado ante las injusticias, las desigualdades, el escándalo del hambre en el mundo, de la pobreza, de los niños que mueren porque no tienen agua, comida, los cuidados necesarios", plantearon los dos líderes en el mensaje grabado este viernes tras un encuentro de 40 minutos en el Vaticano.



"No podemos mirar para otro lado ante cualquier tipo de abuso contra los más pequeños. Debemos combatir todos juntos esta plaga", convocaron al finalizar la reunión, que fue definida como "cordial" por la Santa Sede.



"No podemos cerrar los ojos ante nuestros hermanos que, por causa de los conflictos y de la violencia, de la miseria o de los cambios climáticos, dejan sus países y, a menudo, van al encuentro de un triste destino", aseveraron.



En ese marco, el pontífice argentino y el político portugués pidieron no permanecer "indiferentes ante la dignidad humana pisoteada y explotada, a los ataques contra la vida humana, sea la que todavía no ha nacido sea la de que cualquier persona necesitada de cuidados".



"No podemos ni debemos mirar a otro lado cuando en muchas partes del mundo los creyentes de distintas confesiones religiosas son perseguidos", afirmaron.



En el mensaje, que tuvo como marco la previa de la Navidad y el próximo 75 aniversario de la ONU, los dos líderes agregaron que "clama a Dios el uso de la religión para incitar al odio, a la violencia, a la opresión, al extremismo y al fanatismo ciego, así como usarla para obligar al exilio o la marginación".



"Pero clama a Dios también la carrera armamentística y el rearme nuclear. Y es inmoral no sólo el uso sino también la posesión de armas nucleares, las cuales tienen una capacidad destructiva tal, que incluso el mero peligro de un accidente representa una oscura amenaza para la humanidad", lamentaron.



En la pieza de más de siete minutos de duración, Francisco y Guterres convocaron a no permanecer "indiferentes ante las numerosas guerras que todavía se combaten y que ven morir a tantos inocentes".



"La confianza en el diálogo entre las personas y entre las naciones, en el multilateralismo, en el papel de las organizaciones internacionales, en la diplomacia como instrumento para la comprensión y el entendimiento, es indispensable para construir un mundo pacífico", sostuvieron.



En el video, registrado en el Palacio Apostólico vaticano, Bergoglio y Gueterres plantearon que "es necesario reconocerse miembros de una única humanidad y cuidar nuestra tierra que, generación tras generación, nos ha sido confiada por Dios en custodia para que la cultivemos y la dejemos en herencia a nuestros hijos".



"El compromiso para reducir las emisiones contaminantes y por una ecología integral es urgente y necesario: hagamos algo antes que sea demasiado tarde", sostuvieron, luego del considerado fracaso de la última cumbre climática, COP 25, la semana pasada en Madrid.



"Escuchemos la voz de tantos jóvenes que nos ayudan a tomar conciencia de lo que esta sucediendo hoy en el mundo y nos piden que seamos sembradores de paz y constructores, juntos y no solos, de una civilización más humana y más justa", finalizaron.