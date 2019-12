El Parlamento turco votará enviar tropas a Libia para defender al gobierno de milicias rivales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo hoy que el gobierno libio pidió a Ankara enviar tropas para ayudar a las autoridades de Trípoli a defender la ciudad de una ofensiva de fuerzas rivales apoyadas por países europeos, árabes y Rusia.



El Parlamento turco votará la semana próxima si autoriza el despliegue en el país árabe del norte de África, dijo Erdogan, que agregó que su gobierno enviará al Parlamento un proyecto de ley para mandar efectivos militares a Libia.



Durante una reunión con líderes de su partido islamista moderado, Erdogan afirmó que el gobierno libio del primer ministro Fayez al Sarraj cursó una "invitación" a Turquía para enviar tropas en virtud de un acuerdo de cooperación militar firmado recientemente.



Ankara y Trípoli también han firmado un acuerdo marítimo, y ambos pactos han sido criticados por naciones dentro y fuera de la región.



Libia se encuentra sumida en el caos desde que la OTAN apoyó, con una campaña de bombardeos, una revuelta de islamistas radicales que terminó derrocando y asesinando al líder Muammar Kaddafi en 2011.



El gobierno de Sarraj, apoyado por milicias islamistas, enfrenta desde abril una ofensiva del gobierno paralelo que le disputa el poder desde el este de Libia, cuyas fuerzas, lideradas por el mariscal Jalifa Hafter, quieren tomar la occidental y costera Trípoli.



"Iremos a lugares adonde nos invitan, y no iremos a lugares adonde no nos invitan", dijo Erdogan a los dirigentes de su Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP).



"En este momento, puesto que hay tal invitación, aceptaremos esta invitación", prosiguió, citado por la cadena BBC.



"Daremos al gobierno de Trípoli cualquier tipo de apoyo contra el general golpista que está apoyado por varios países europeos y árabes", agregó, en alusión a Hafter.



"Estamos con el gobierno legal de Libia", dijo.



Erdogan estimó que la ley de despliegue podría comenzar a tratarse en el Parlamento el 8 o 9 de enero, apenas se reanuden las sesiones tras un receso.



El AKP tiene mayoría en el Parlamento, por lo que se espera que la ley sea aprobada con holgura.



En tanto, una ONG que documenta la guerra en Siria, donde fuerzas turcas controlan territorios, dijo que rebeldes apoyados por Ankara han abierto centros de reclutamiento en la norteña provincia de Alepo de voluntarios para pelear en Libia.



El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que tiene sede en Londres, dijo que los voluntarios viajarán a Libia desde Turquía y ganarán entre 1.800 y 2.000 dólares por mes.



No hubo confirmación oficial de la información.



Turquía es, junto con Qatar e Italia, uno de los pocos países que respaldan activamente el Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA), de Trípoli, reconocido por Naciones Unidas y enfrentado al del Este y a Haftar, que controla grandes partes de Libia.



Haftar recibe apoyo de Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Rusia, y Naciones Unidas considera que tanto el general como el gobierno de Trípoli reciben envíos de armas que vulneran un embargo en vigor.



Los enfrentamientos alrededor de Trípoli escalaron en semanas recientes luego de que Hafter anunciara una batalla "final" por el control de la capital.



También hoy, fuerzas de Hafter reanudaron bombardeos contra la ciudad de Misurata, que está ubicada al oeste de Trípoli y es bastión de una poderosa milicia islamista radical que defiende la capital aliada con el gobierno de Sarraj.



La semana pasada, Hafter dio un ultimátum a esa milicia, que venció ayer, para que se retire de Trípoli o enfrente un bombardeo "sin precedentes" de su ciudad.