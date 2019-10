El partido entre Camioneros y Círculo Deportivo fue suspendido y será reprogramado

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El encuentro que debían disputar este sábado los equipos de Camioneros y Círculo Deportivo Otamendi por la octava fecha del Torneo Federal A, fue suspendido y será reprogramado. El partido, válido por la zona Sur y pautado originalmente para el sábado a las 16.00, no podrá disputarse, porque la cancha del club de Luján, situada en el partido de Esteban Echeverría, está completamente anegada por las lluvias que se abatieron recientemente en el barrio 9 de Abril. De este modo, la programación de la octava jornada del torneo quedó de la siguiente manera: -Zona Norte- -Sábado, a las 14.30- Juventud Unida de Gualeguaychú-Douglas Haig de Pergamino; Rodrigo Lezcano (Paraná). -A las 16.00- Gimnasia de Concepción del Uruguay-Crucero del Norte de Posadas; Maximiliano Viñas (Alcorta) -A las 17.00- San Martín de Formosa-Guemes de Santiago del Estero; Carlos Gariano (San Lorenzo) -A las 19.00- Defensores de Belgrano de Villa Ramallo-Chaco For Ever; César Ceballos (Córdoba) Sportivo Belgrano de San Francisco-Unión de Sunchales; Nelson Bejas (Tucumán) -A las 21.30- Central Norte de Salta-Boca Unidos de Corrientes; Jonathan Correa (Córdoba) Libre: Sportivo Las Parejas -Zona Sur- -Viernes, a las 21.00- Ferro de General Pico-Sansinena de General Cerri; Carlos Córdoba (Santa Fe) Cipolletti de Río Negro-Sol de Mayo de Viedma; Gastón Monzón (Río Tercero) -A las 21.15- Deportivo Maipú de Mendoza-Desamparados de San Juan; José Díaz (Villa María). -Sábado, a las 16.00- Peñarol de San Juan-Huracán Las Heras de Mendoza; Federico Guaymas (Salta) -A las 17.00- Villa Mitre de Bahía Blanca-Juventud Unida Universitario de San Luis; Santiago Ascenzi (Escobar) -Pendiente de la séptima fecha- -Sábado, a las 15.30- Deportivo Madryn-Estudiantes de San Luis; Fernando Marcos (Bahía Blanca) -Jueves 31, a las 16.00- Estudiantes de San Luis-Olimpo de Bahía Blanca Libre: Deportivo Madryn.