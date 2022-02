El periodista sanjuanino que unió a sus colegas en oración está mejor y piensa volver al ruedo

Reconoce que los últimos días de enero fueron muy difíciles, aunque nunca pensó que le pasaría nada malo. Roberto Olivares tiene 49 años y hace cuatro que es periodista en los móviles en radio Del Sur. Sin embargo, su vasta trayectoria en los medios radiales sanjuaninos hizo que sus últimos problemas de salud unieran a todos sus colegas en oración.

“Fueron días muy complicados”, dijo Roberto a DIARIO HUARPE. El profesional pasó más de veinte días internado en el Hospital Marcial Quiroga. Está agradecido a los médicos. Sostiene que lo atendieron rápido y dieron con el diagnóstico para saber qué era lo que realmente lo aquejaba.

Olivares llegó con un fuerte dolor en la zona baja de su abdomen. Inmediatamente, lo revisaron y le comentaron que tenía líquido en su vesícula. Para eso tenían que operarlo. Fue así como Roberto preparó todo para hacerse los estudios prequirúrgicos. Sin embargo, algo cambió la dinámica que traía. Una complicación cardiaca derivó en que lo dejaran internado.

El periodista tenía 27% de su corazón en funcionamiento. Los médicos no quisieron operarlo por temor a sufrir alguna descompensación dentro del quirófano. La familia estaba desesperada. Y Roberto les dio otra noticia. Empezó con todos los síntomas típicos de coronavirus y un testeo confirmó que era positivo.

Los primeros cuatro días fueron muy duros para él. Estuvo aislado y con algunas molestias. Roberto ya padeció Covid-19 en noviembre del año 2020. Recordó que en esa oportunidad los efectos fueron más severos en su salud porque no estaba vacunado, como gran parte de la sociedad sanjuanina. Ahora, con dos dosis de la vacuna su cuadro fue más leve, pero motivó que muchos de sus allegados y conocidos pidieran oraciones por él.

“Justo el día que me internaron me llegaba el mensaje para recibir el refuerzo, pero claramente no me lo pude colocar”, detalló.