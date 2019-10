El peronista Ricardo Quintela será el sucesor de Sergio Casas en la gobernación de La Rioja

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El candidato a gobernador de La Rioja del Frente de Todos, Ricardo Quintela, se impuso en los comicios de esa provincia con el 41,90 % de los votos, seguido por el postulante de Juntos por La Rioja, el radical Julio Martínez, con el 27,97%, y el peronista disidente Luis Beder Herrera, con el 20,07%, de acuerdo con los cómputos registrados hasta la medianoche del domingo.



Y, en una reñida elección, Juntos por el Cambio logró quitarle al peronismo la principal intendencia de la provincia, la de la ciudad de La Rioja.



Martínez reconoció su derrota y expresó desde su cuenta de Twitter: "Felicito al gobernador electo Quintela y le digo que estamos a su disposición para trabajar juntos, fortalecer la institucionalidad, por los riojanos, la provincia y la ciudad".



En tanto, el gobernador, Sergio Casas, ganó su candidatura a diputado nacional junto a Hilda Aguirre de Soria por el Frente de Todos. La tercera banca de las tres que estaban en juego fue para el dirigente peronista aliado de Juntos por el Cambio Felipe Álvarez.



Casas dijo que "fue una jornada histórica donde ganó la democracia. Tengo el orgullo de presentarles al nuevo gobernador de la provincia, Ricardo Quintela".



"Además me siento muy orgulloso de que en el país se haya terminado con esa grieta y hoy los argentinos podamos compartir estos sueños de la mano de Alberto Fernández y Cristina Kirchner", añadió.



Casas agradeció el voto de todos los riojanos y la gran concurrencia de la gente a votar, y aseguró que "esto es el triunfo de la democracia, con Beba (Soria) vamos a tener el orgullo de representarlos en el Congreso de la Nación".



Quintela, emocionado, mostró su agradecimiento a los riojanos y a su equipo: "El triunfo es de todos, gracias por el apoyo que le dieron al peronismo y a mí en esta elección".



"Le doy gracias a Dios y a cada uno de los riojanos, a los 59 años recibo la oportunidad que busqué toda mi vida política", destacó.



En tanto, para la Presidencia, la dupla Alberto Fernández-Cristina Kirchner, del FdT, ganaba por 49% contra 47,3% de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri-Miguel Pichetto.



Para intendente de la capital provincial, la sorpresa la dio Juntos por el Cambio al pelearle voto a voto y arrebatarle la comuna al Frente de Todos: la senadora Inés Brizuela y Doria le ganó a la candidata del PJ, la ex diputada Teresita Madera.



Quintela, intendente saliente, fue el candidato designado por Casas una vez que un fallo de la Corte Suprema nacional le impidió postularse por tercera vez consecutiva.



Casas fue vicegobernador de Beder Herrera (2011-2015) y gobernador el período siguiente (2015-2019), por lo que el artículo 120 de la Constitución provincial le impedía presentarse a un tercer mandato consecutivo.



Sin embargo, en diciembre pasado la Legislatura provincial aprobó una enmienda constitucional que, vía consulta popular, permitía que el mandatario volviera a presentarse a las elecciones ejecutivas.



Pero el radicalismo se presentó a la Justicia y el expediente llegó a la Corte, que el 22 de marzo pasado falló en contra de Casas. Así se sucedió una puja en la que terció Alberto Fernández y se inclinó por Quintela, y Beder Herrera construyó un frente por fuera. Del otro lado, Martínez, ex ministro de Defensa macrista, fue candidato a gobernador por tercera vez consecutiva.