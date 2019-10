El petróleo crudo volvió a operar en alza

El precio del petróleo operó hoy en alza en los principales mercados internacionales, en una jornada en la que los inversores estuvieron atentos a los vaivenes de la guerra comercial que enfrentan Estados Unidos y China.



En Nueva York, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió hoy US$ 0,15 (0,27%) y cerró en US$ 56,12 el barril; y, en Londres, el Brent registró un alza de US$ 0,33 (o,54%) hasta US$ 61,50 el barril.



Los precios del petróleo WTI sumaron su tercera alza consecutiva después de que se supiese que los inventarios estadounidenses de crudo cayeron en 1,7 millones de barriles la semana pasada, precisó un cable de la agencia EFE.



Pero, además, es un momento de relaciones muy delicadas entre los Estados Unidos y China, con el epicentro en la guerra comercial de las dos mayores economías del mundo.



Este tema volvió a cobrar fuerza hoy luego de que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, acusara a China de restringir los "derechos y libertades" en Hong Kong en una amplia crítica del comportamiento de Beijing, aunque también matizó que EEUU no busca una confrontación con su máximo rival económico.



Esto sucede justo antes de una nueva ronda de conversaciones entre ambos países destinada a resolver una dura y larga guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo.