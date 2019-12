El petróleo operó en baja pero mantuvo la ganancia semanal

POR AGENCIA TÉLAM

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró hoy con un descenso de 1,2%, hasta US$ 60,44 el barril, aunque logró mantener una ganancia semanal de 0,5% gracias a los avances en la negociación entre Estados Unidos y China.



Por su parte, en Londres, el Brent cerró en US$ 65,87 después de ubicarse el viernes anterior en US$ 64,18.



Al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en enero restaron 74 centavos de dólar respecto a la sesión previa del jueves.



El petróleo logró registrar su tercera semana consecutiva de ganancias en medio de la disminución de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, lo que ha impulsado la confianza empresarial y las perspectivas de crecimiento económico mundial.



El progreso en la disputa comercial entre los dos mayores consumidores de petróleo del mundo ha elevado las expectativas de una mayor demanda de energía el próximo año, según los analistas.



El avance del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, que reemplazará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también impulsó el petróleo esta semana.



Además, las compañías de energía de EE.UU. agregaron la mayor cantidad de plataformas petroleras esta semana desde febrero de 2018.



Asimismo, la economía de EE.UU. mantiene su fortaleza pese a la moderación de mediados de año, y avanzó a un ritmo anual de crecimiento del 2,1 % en el tercer trimestre, según la última estimación de evolución del producto interior bruto (PIB) anunciada este viernes por el Gobierno.



Los datos divulgados por el Departamento de Comercio indican que la actividad económica creció a un ritmo del 3,1 % entre enero y marzo y del 2 % en el segundo trimestre del año.