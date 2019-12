El plantel de Independiente recibió parte de la deuda y se entrenó en Villa Domínico

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El plantel de Independiente recibió hoy parte del dinero que se le adeudaba y se entrenó esta tarde sin inconvenientes en el predio de Villa Domínico, con miras al partido del viernes ante Newell's, pendiente de la segunda fecha de la Superliga.



Tanto fuentes cercanas al equipo 'rojo' como integrantes de la conducción de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) le confiaron esta tarde a Télam que en las próximas horas serán cancelados “más de un mes de deuda”, razón por la cual -ante la promesa- el equipo dirigido por Fernando Berón no tuvo inconvenientes para practicar.



Los futbolistas habían deslizado en la víspera la posibilidad de hacer huelga y no entrenarse, en caso de que la Comisión Directiva no escuchara sus reclamos por salarios caídos.



El defensor Gastón Silva, afectado por una sobrecarga muscular en el gemelo, practicó en forma diferenciada y será evaluado entre mañana y el jueves para saber si podrá alistarse desde el comienzo en el cotejo del viernes, a las 17.10, en el Libertadores de América.



Tampoco se entrenó a la par de sus compañeros, el mediocampista colombiano Andrés Roa, con una distensión en el recto anterior.



El plantel del 'Rojo' volverá a entrenarse mañana en horario matutino, otra vez en Villa Domínico.