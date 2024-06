La Selección de Costa Rica, bajo la dirección técnica de Gustavo Alfaro, logró un sorprendente empate 0-0 contra la selección de Brasil, en lo que fue la gran sorpresa de la Copa América hasta el momento. El equipo costarricense se plantó firmemente en defensa, evitando casi por completo situaciones claras de gol en contra y, por momentos, "descansó" con la pelota en su poder, ante una Verdeamarela desconocida.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Gustavo Alfaro expresó su satisfacción con el resultado y compartió detalles sobre la estrategia táctica empleada para lograr el empate. "Una de las cosas que les dije a los jugadores fue: '¿Quieren que les diga la verdad o que les mienta?'. Cuando me dijeron que les dijera la verdad, les contesté: 'Si seguimos jugando así, lo más probable es que perdamos el partido. Si no logramos hacer retroceder a Brasil, lo más probable es que no podamos aguantar 90 minutos defensivamente. Que Brasil te someta es probable porque tiene la capacidad para hacerlo, pero hacerlos retroceder es lo que necesitábamos hacer'", reconoció Alfaro.

Alfaro comparó este partido con los que enfrentó a Brasil cuando dirigía a la Selección de Ecuador. "Me pasó lo mismo cuando jugamos contra Brasil con Ecuador. Fue un partido muy similar a este, en el que Brasil pudo desnivelar recién a partir de los 75 minutos. Después jugamos dos partidos más en los que les dije 'de 10 partidos, vamos a perder 9 y medio si no los obligamos a retroceder'. Empatamos dos partidos uno a uno. En el primero merecíamos ganar por Copa América. Por Eliminatorias pudimos ganarlo también. Ya habíamos interpretado cómo hacer retroceder a Brasil".

El empate carioca

El partido se desarrolló tal como lo había previsto el entrenador Alfaro, con un Brasil desplegado en ataque, especialmente en el tramo final del encuentro, donde tuvo las oportunidades más claras. Costa Rica, por su parte, se vio obligada a replegarse y mantener el arco en cero, con muchos jugadores defendiendo en pocos metros. A pesar del conteo de situaciones de gol, que terminó 15-0 a favor de Brasil, ninguno de los equipos logró marcar y ambos sumaron un punto en el Grupo D, que ahora lidera Colombia.

El empate conseguido es un resultado valioso para Costa Rica. Con este resultado, el equipo de Alfaro se mantiene en la competencia y se prepara para los próximos desafíos en la Copa América, con la esperanza de seguir sorprendiendo y avanzando en el torneo.