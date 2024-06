El primer batacazo de la Copa América: Brasil no pudo con Costa Rica y empató 0 a 0 en su debut en la Copa América USA 2024. Ni Endrick, ni Vinicius, ni Rodrygo salvaron a una floja Verdeamarela que, pese a ser más que los Ticos, no consiguió abrir el marcador en ningún momento. Un duro resultado para uno de los candidatos, que no pudo alcanzar a Colombia en lo más alto del grupo D.

El partido fue picante y polémico, pues el VAR le anuló un gol a Marquinhos, lo que podría haber sido la victoria para Brasil. Por su lado, el equipo de Gustavo Alfaro, consiguió un valioso empate, lo que lo hace soñar para lo que viene en el certamen continental.

La igualdad lo complicó a Brasil, pues Colombia, un fuerte rival, consiguió la victoria ante Paraguay por 2 a 1 y es el líder del Grupo D. Pero no está todo perdido para la Verdeamarela, que juega el próximo partido ante el derrotado Paraguay en Las Vegas, el viernes 28 de junio a las 22 horas.