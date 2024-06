La Selección Argentina jugará este martes 25 de junio ante Chile por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América 2024 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán la victoria y así sellar la clasificación a los cuartos de final.

“Es un partido que hemos jugado mucho, no creo que sea diferente a otros. Jugamos como tenemos que hacerlo. Los jugadores saben que hay límites que no se pueden pasar, hay que ser responsables de no dejar al equipo en inferioridad numérica. No tener en contra a Gary Medel y Arturo Vidal puede ser un alivio”, comenzó expresando el DT en conferencia de prensa.

“El equipo siempre está, responde a las expectativas de cada partido. No cambiará nuestra formación según cómo jueguen ellos, nosotros ponemos lo mejor y con base en el partido nos vamos adaptando. El equipo lo tengo, ellos todavía no lo saben. Vamos a poner el equipo que mejor se adapte a Chile. Veremos si hacemos uno o dos cambios. En el último entrenamiento lo vamos a decidir”, agregó Scaloni sobre el posible 11 titular.

Lionel Scaloni decidió que rol ocupará Ángel Di María en esta Copa América 2024. Sin dudas, “Fideo” es una leyenda del fútbol argentino y una figura del equipo del conjunto albiceleste y va por un nuevo título en la Copa América.

De esta manera, Ángel Di María se despide de la Selección Argentina, ya que anunció que este es su último torneo con la camiseta celeste y blanca. Sin embargo, tras ser titular en el debut ante Canadá, podría sufrir un inesperado revés ante Chile por decisión del entrenador.

El DT decidió que el delantero argentino vaya al banco de los suplentes contra Chile y, en su lugar, ingresaría Nicolás González.

El posible equipo de la Selección Argentina para jugar ante Chile por la Copa América 2024

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez/Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez/Lautaro Martínez y Nicolás González/Giovani Lo Celso.