El plus para los estatales será de $10.000 a pagar en dos cuotas

A pesar de estar transitando un año atípico por la pandemia del coronavirus y con una economía que no remonta, el Gobierno de San Juan anunció días atrás que pagará un plus de fin de año para empleados estatales. El monto será de $10.000 a percibir en dos cuotas: la primera a mediados de diciembre y la segunda durante el primer mes del año próximo, tal cual le confirmó a DIARIO HUARPE una fuente calificada. La oficialización la dará a conocer el gobernador Uñac en los próximos días.

Estos $10.000 que abonará la gestión uñaquista a sus más de 40.000 trabajadores tendrá un incremento del 66% con relación al año 2017, cuando fue la última vez que hubo plus de fin de año o bono navideño. En aquella ocasión el pago también se cumplió en dos cuotas. Mientras que en 2018 y 2019 no hizo falta ningún plus, ya que estuvo vigente la cláusula gatillo, medida que le permitió a los estatales terminar cada uno de los períodos a raya con el nivel de inflación.

Si bien afrontar el plus significará un importante esfuerzo para las arcas locales, también representará una ayuda vital para impulsar el consumo en medio de un año donde la caída en las ventas es el denominador común. Es que además de este extra, hay que recordar que los estatales recibirán el pago del medio aguinaldo y vienen de meses donde tuvieron incrementos en el sueldo del 8% y las asignaciones familiares en un 25%.

El plus de fin de año beneficiará a los más de 40.000 estatales, incluidos aquellos que están de licencia por la pandemia del coronavirus desde el mes de marzo. Además, habrá un reconocimiento monetario bajo el mismo concepto para contratados, pasantes y becarios que cumplen funciones en el ámbito del Poder Ejecutivo.

Todo indica que esta ayuda extraordinaria también será replicada por cada uno de los municipios y que, tal cual hará la provincia, alcanzará a empleados de planta permanente y contratados. De todas formas, por ahora, ninguna gestión municipal anunció montos a pagar, ya que esperan recibir una ayuda del Ministerio de Hacienda y Finanzas para encarar mencionada erogación.

San Juan logrará pagar este plus a estatales gracias al repunte que tuvo la recaudación durante los últimos meses, el ingreso de recursos nacionales y el buen manejo que hizo de los recursos. Es que si bien cuando inició la pandemia se pronosticaba un déficit de $10.000 millones, la ministra Marisa López adelantó que el rojo en las arcas para este 2020 será, como mucho, de $1.500 millones. Cifra que representa la deuda flotante de la provincia y que es pagada a los 30 días.

Calendario de pago de noviembre

Con el objetivo de mantener el distanciamiento social y seguir cuidando la salud de la población de San Juan evitando la concurrencia masiva de personas a los cajeros, los sueldos de noviembre para los empleados estatales se encontrarán disponibles en cajeros según el siguiente calendario:

Salud y Seguridad: sábado 28 de noviembre

Documentos terminados en 0, 1 y 2: martes 1 de diciembre

Documentos terminados en 3, 4 y 5: miércoles 2 de diciembre

Documentos terminados en 6, 7, 8 y 9: jueves 3 de diciembre