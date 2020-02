El portugués Sousa avanzó a las semfinales del Argentina Open

POR AGENCIA TÉLAM

El tenista portugués Pedro Sousa, quien ingresó al torneo como 'lucky loser' (perdedor afortunado), avanzó sorpresivamente a las semifinales del Argentina Open tras imponerse al brasileño Thiago Monteiro por 7-6 (7-5) y 6-4 en el partido que cerró anoche la jornada en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.



Sousa, ubicado en el puesto 145 del ranking mundial de la ATP, empleó una hora y 43 minutos para doblegar a Monteiro (92) y, así, concretó, a los 31 años, la mejor semana de su carrera como profesional, y podría mejorarla aún más con su casi seguro acceso a la final.



Es que su rival de hoy debería ser el argentino Diego Schwartzman (14), máximo favorito al título, pero es casi un hecho que no se presentará a la segunda semifinal debido a la lesión que padeció en la pierna izquierda en el maratónico partido de cuartos de final que le ganó más temprano al uruguayo Pablo Cuevas.



Según reveló a Télam uno de sus allegados, "Peque" padece un pequeño desgarro que lo molesta para correr y, si bien se someterá a una resonancia magnética, está descartado para la semifinal y deberá hacer reposo por al menos 21 días.



De manera que la única semifinal confirmada es la que animarán este sábado, desde las 14.00, el argentino Juan Ignacio Lóndero (69) y el noruego Casper Ruud (45).



El lusitano Sousa, por su parte, quien ingresó el torneo en reemplazo del chileno Cristian Garín, lesionado, y tras perder en la última ronda de la clasificación, aprovechó con creces la ocasión para protagonizar la mejor semana de su carrera.



"Tuve suerte en el inicio de la semana y esta noche otra vez porque físicamente no estaba bien pero saqué como nunca y gané. No se todavía cómo gané el partido", se sinceró Sousa en declaraciones a la prensa.