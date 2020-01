El precio de los granos cayó en Rosario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los precios de los tres principales granos cayeron hoy en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada que contó con menos compradores activos que se tradujo en una "escasa" actividad comercial.



La soja disponible cayó US$ 2 hasta los US$ 255 la tonelada, aunque se registraron mejoras en el registro público de hasta US$ 10 por negocios de "importantes tonelajes", destacó la BCR.



El maíz retrocedió US$ 10 y se ubicó en US$ 145 la tonelada, misma baja para el cereal de la nueva campaña con entrega marzo, que se ubicó en US$ 140 la tonelada.



Para la descarga entre abril y mayo, se ofrecieron US$ 137 la tonelada.



El trigo con descarga bajó US$ 5 y concluyó la jornada a US$ 185 la tonelada, mientras que por el cereal con entrega en abril se ofertó US$ 200.



Por último, el girasol cerró sin cambios a US$ 240 la tonelada.