El precio del crudo subió más de 3% tras el ataque estadounidense en Bagdad

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El petróleo del crudo Brent subió 3,54% hasta US$ 68,60 el barril y el WTI registró un alza de 3,1% para cerrar a US$ 63,05, debido al ataque estadounidense en Bagdad en el que murió el comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución iraní, Qasem Soleimaní.



La cotización del precio internacional del crudo se disparó a consecuencia del ataque aéreo perpetrado por Estados Unidos y la reacción del líder supremo de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, quien prometió venganza contra los que asesinaron a Soleimaní.



La atención está puesta en que el ataque desencadene en un nuevo conflicto en el Golfo Pérsico y que ese incidente pueda influir en la producción petrolera global, pues en la zona hay varios de los principales productores del mundo que podrían verse afectados en caso de que la situación se agravara.



El temor de una escalada bélica en medio oriente provocó que en el mercado de futuros de Londres que el precio del barril de Brent para entrega en marzo acabara en US$ 68,60, 3,54% más que al cierre de la sesión anterior, de acuerdo al reporte de la agencia EFE.



El petróleo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un incremento de US$ 2,35 respecto a la última negociación.



Al mismo tiempo, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró con una fuerte suba de 3,1% y se situaba en US$ 63,05 el barril



Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en febrero sumaron US$ 1,87 respecto a la sesión previa.