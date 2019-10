El precio del petróleo cae 2% ante dudas sobre acuerdo comercial con China

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El precio del petróleo crudo cae más de 2% en los principales mercados internacionales debido a las dudas surgidas en torno al acuerdo comercial parcial entre Estados Unidos y China anunciado el viernes. En Nueva York, el barril de crudo WTI cerró a US$ 53,46, con una baja de US$ 1,24(2,27%), mientras que, en Londres, el barril de crudo Brent finalizó a US$ 59,20, tras caer US$ 1,31 (2,16%). La falta de detalles sobre el acuerdo anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump fue el factor que hoy pesó sobre los futuros del petróleo, indicó la agencia de noticias EFE. El canal especializado CNBC informó que China quiere más conversaciones antes de firmar el acuerdo propuesto por el presidente estadounidense. Esta postura frenó el entusiasmo de los mercados del pasado viernes cuando se anunció la inminente firma de un acuerdo comercial entre ambos países.