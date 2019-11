El precio del petróleo internacional cae impactado por sobreoferta y el conflicto EE.UU-China

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El precio del petróleo de Texas (WTI) cayó hoy 3,2 % y cerró en US$ 55,21 el barril, y el Brent , de referencia en Europa, perdió 1,09% y cotizó a US$ 61,48 en el mercado de futuros de Londres.



La baja del petróleo intermedio de Texas (WTI) se fundamenta, según los analistas consultados por EFE, por una combinación entre un exceso de oferta de crudo a nivel internacional y una guerra comercial entre Estados Unidos y China que no se acaba.



Los especialistas acumulan datos negativos sobre un exceso de oferta, a la espera de la reunión de la OPEP el próximo mes de diciembre.



En la bolsa de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en diciembre restaron US$ 1,84 respecto a ayer.