El precio del petróleo WTI y Brent cayó 0,9% por primera vez tras el ataque de EE.UU. en Irak

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El precio del petróleo Texas (WTI) bajó hoy 0,9 % y se situó en US$ 62,70 el barril, y el Brent de referencia en Europa descendió 0,91% y cotizó a US$ 68,27 en el mercado de futuros de Londres.



Tras dos días en alza, es la primera vez que el precio del petróleo cede después de que los Estados Unidos realizara un ataque en Irak en el que resultó asesinato del general iraní Qassem Soleimani.



El crudo del Mar del Norte concluyó en el International Exchange Futures con un descenso de US$ 0,63 en relación a la última negociación, cuando cerró en US$ 68,90.



En tanto, en la bolsa de Nueva York los contratos de futuros de WTI para entrega en febrero restaron US$ 0;57 respecto a ayer.