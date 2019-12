El precio promedio por M2 para alquiler de locales en la Ciudad es de $420 y de US$ 2.717 para venta

POR AGENCIA TÉLAM

El precio promedio por metro cuadrado de locales comerciales se situó en $420 para alquiler y en US$ 2.717 para la venta, de acuerdo con un informe de la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



El organismo porteño presentó el informe de resultados de "Locales y oficinas en alquiler y venta. Tercer trimestre de 2019", que se caracterizó por una marcada concentración territorial.



Los locales, con cobertura geográfica relativamente más amplia, mostraron una distribución acorde a la ubicación de los centros comerciales a cielo abierto y las avenidas más importantes; y en oficinas, la fuerte concentración se corresponde con el área céntrica de negocios.



En el mercado de oficinas, el valor medio del metro cuadrado en alquiler fue de $277; en tanto, el precio promedio para las operaciones de venta alcanzó los US$ 2.005.



"Para ambos segmentos –locales y oficinas– se verifica una marcada disparidad de precio por zona y rango de tamaño: los valores máximos se registraron en el norte y para las unidades de menor superficie", señala el informe.



Los mínimos, por el contrario, se corresponden con establecimientos del sur de la Ciudad y de grandes dimensiones.