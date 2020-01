El Presidente acusó al macrismo de hacer "operaciones" en las redes: "Mienten y lastiman", dijo

El presidente Alberto Fernández acusó hoy al macrismo de hacer "operaciones" en las redes sociales, a partir de una serie de tuits falsos que fueron atribuidos a su pareja, Fabiola Yañez.



"Esta y otras cuentas en la que aparece Fabiola son falsas. Fabiola no tiene cuentas de Twitter. Todo es parte de las operaciones que el macrismo sigue desarrollando en las redes. Han mentido y siguen haciéndolo. Mienten y lastiman. Es lo que saben hacer. Solo sépanlo", escribió el Presidente en la red y posteó una de las falsas publicaciones.



Los falsos tuits dejan ver frases y expresiones que no pertenecen a Yañez y que,a demás, suelen tener faltas de ortografía y errores de tipeo.



Por ejemplo, el propio Fernández posteó una de ellas -textual, con errores- para denunciar el hecho: "Como lo hago todas las mañanas, hoy también medite para que el universo ilumine al Sr. Presidente y su lucha por volver a poner de pie el país devastado que heredó, sea comprendida en el mundo".



La frase aparece acompañada de una foto, también apócrifa, de la mujer de Fernández en una postura de yoga.



El primero de los tuits falsos, en una cuenta que exhibe gran cantidad de publicaciones y fotos durante este mes, data del 12 de diciembre último, dos días después de la llegada de Fernández a la Casa de Gobierno.



"Hola! En mi primer tuit quiero de corazón dar la bienvenida, a esta su patria grande desde ahora, al Sr Presidente de Bolivia Evo Morales. Porque yo aunque me tiña de rubia soy una morocha de alma y corazón como él", fue la publicación que abrió la seguidilla de posteos falsos.