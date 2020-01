El presidente Alberto Fernández, Fito Páez y David Lebón recordaron al "Flaco" Spinetta

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente Alberto Fernández y destacadas personalidades del universo de la música se hicieron eco del 70 aniversario del natalicio de Luis Alberto Spinetta, que se conmemora hoy con el Día Nacional del Músico, y se refirieron a él a través de las redes.



“Luis Alberto Spinetta fue un músico excepcional, que con su arte pensó la Argentina y nos ayudó a ser más libres, más sensibles y más humanos. En este Día del Músico, que celebramos en su memoria, quiero saludar y agradecer a quienes con su música nos alimentan el alma", manifestó el Presidente, desde Jerusalén, a través de su cuenta oficial de Twitter.



Fernández acompañó sus palabras con un video que registra el emotivo abrazo que se dieron con el "Flaco" tras finalizar el recital que el artista dio en 2005 en el salón Blanco de la Casa Rosada, donde manifestó: “La Argentina es nuestro jardín y todo lo que brote allí va a ser producto de nuestro empeño”.



En la misma red social, Fito Páez, que fue amigo y compartió proyectos con él, escribió: “Hace 70 años nacía Luis Alberto Spinetta en la ciudad de Buenos Aires. Uno de los más grandes artistas del mundo. Su obra vive aquí muy cerca para quien quiera navegar en alta mar y perderse en ese océano delirante de pura humanidad. ¡Despertad, oh jóvenes de la nueva era!”.



Para ilustrar dicho mensaje y un vínculo cuya mayor expresión fue el álbum doble compartido "La la la" (1986), el artista subió también a la red un fragmento de una entrevista que le realizó Catarina Spinetta para el canal National Geographic y en el que revivía con emoción la anécdota del día en que conoció al mentor de Almendra, Invisible y Pescado Rabioso, entre otros proyectos.



Otro de los artistas que recordó a Spinetta fue David Lebón, compañero del artista en Pescado Rabioso en 1972, segunda banda del “Flaco” después de su irrupción con Almendra, y con quien luego, en su faceta solista, compartió varias grabaciones.



“¡Qué lindo escucharte, flaco! Siempre viendo más allá. ¡Festejamos tu vida!”, publicó el multiinstrumentista que acompañó la dedicatoria con una reflexión en la voz de Spinetta.



“Nosotros, los que aparentemente estamos cuerdos, no solamente somos locos atenuados, sino que además organizamos nuestra estructura total para no gatillar la locura que se ofrece por la erogación cósmica en sí. El lenguaje de los locos mañana será el de los cuerdos”, decía el autor de clásicos como "Muchacha ojos de papel" y "Bajan".



Su familia también lo trajo al presente: Dante escribió en su cuenta oficial de Twitter: “Feliz cumple Papá. Te amo siempre y qué mejor manera que festejar este día con un álbum nuevo tuyo!”.



Y eligió colorear el mensaje con una imagen del arte de tapa de “Ya no mires atrás”, el disco con canciones inéditas que el mentor de Almendra e Invisible grabó entre 2008 y 2009 en su estudio La Diosa Salvaje y que encontró su hija Catarina.



Otro de los mensajes fue de Valentino, otro de los hijos del "Flaco", que también lo recordó y le dedicó la canción "Hacia el sol", que grabó en 2018 con Déborah Dixon, Baltasar Comotto, Sergio Verdinelli y Claudio Cardone.