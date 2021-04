El presidente de la Corte confirmó que está aislado por contacto estrecho de coronavirus

El presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Daniel Olivares Yapur, anunció que se encuentra aislado después de que le confirmaron que no de sus colaboradores se encuentra con coronavirus.

En contacto con DIARIO HUARPE el magistrado explicó que fue su custodio quien contrajo coronavirus y que cuando se lo notificaron el obedeció el consejo de los profesionales médicos que le solicitaron que haga aislamiento preventivo.

Yapur explicó que él se encuentra bien y aclaró que aún no lo han hisopado. "Me dijeron que debo dejar pasar unos días antes de realizarme el hisopado", aseguró el máximo responsable del Poder Judicial de la provincia.

Igualmente, el juez aclaró que como se encuentra bien y no ha manifestado síntomas, siguió trabajando de manera remota desde su domicilio. "En las próximas horas me hare el hisopado y si se confirma que no tengo covid volveré a mi oficina el viernes", adelantó el funcionario.

Sobre el avance de la pandemia entre los empleados del Poder Judicial, el magistrado explicó que en los últimos días han notado un incremento en la cantidad de casos entre los empleados judiciales.

Actualmente, hay 25 casos de personas que están cursando la enfermedad y 64 personas que constituyen casos sospechosos. Yapur explicó, además, que en un momento dado hubo 7 jueces con coronavirus, pero aclaró que casi todos están recuperados y solo quedan 2 magistrados con la enfermedad.

Yapur explicó que, si bien hay un incremento de casos, la situación se mantiene bajo control gracias al cumplimiento de protocolos de prevención. "Además el desdoblamiento del trabajo en dos turnos ayudó a disminuir las aglomeraciones y evitó una mayor propagación", concluyó el juez.