El presidente de Paraguay retomó la actividad tras su ausencia por dengue

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, retomó hoy su agenda en el palacio de gobierno, luego de que de el miércoles pasado se le diagnosticara un cuadro de dengue, enfermedad que ya causó cuatro muertes en lo que va de año en el país.



Desde entonces, el mandatario de 48 años estaba atendiendo una agenda "restringida" en la residencia presidencial.



El senador Silvio Ovelar, del gobernante Partido Colorado, dijo que Abdo Benítez "está evolucionando con respecto a su cuadro, pero evidentemente él no quiso dar más tiempo y vino al Palacio a trabajar y a conversar con sus colaboradores."



"Lo he visto bastante bien, es un ser humano como cualquiera de nosotros pero con un estado de evaluación muy favorable", añadió el legislador a los periodistas tras reunirse con el presidente, informó la agencia de noticias EFE.



Abdo Benítez fue diagnosticado con un cuadro de dengue del serotipo D4, predominante en Paraguay y el menos letal, que se presenta con fiebre pero sin signos de alarma como dolores abdominales o sangrado.



Tras ello, el mandatario interrumpió sus actividades el pasado martes en el departamento de Alto Paraná debido a dolor de cabeza y malestar.



Paraguay está sufriendo una epidemia de dengue que tendrá su pico más alto en febrero, según alertó el Ministerio de Salud.



Hasta hoy había cuatro muertes confirmadas, pero se estaba a la espera de que se completara el análisis de una veintena de fallecimientos con síntomas de la enfermedad.



La mayoría de los casos de dengue en el país provienen del área metropolitana de Asunción y del departamento Central.



Según el ministerio, hay 2.200 casos confirmados de dengue y un promedio semanal de notificaciones de casos probables en torno a los 8.400 casos.



El gobierno reiteró que no es necesaria la declaración de emergencia sanitaria debido a que los servicios e insumos médicos están garantizados.



Paraguay registró en 2019 más de 10.000 casos confirmados de dengue, de los cuales nueve fueron fatales.



La peor epidemia fue la de 2013, con 150.000 casos y 252 muertos en un país de casi siete millones de habitantes.