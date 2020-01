El presidente de Polonia, el gran ausente en del 75 aniversario de la liberación de Auschwitz

POR AGENCIA TÉLAM

El Foro Internacional del Holocausto del que participa hoy el presidente Alberto Fernández en Jerusalén conmemora el 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio nazi de Auschwitz en Polonia; sin embargo, el presidente de ese país decidió boicotear el evento y solo envió a su embajador.



El presidente polaco, Andrzej Duda, decidió hace unos días rechazar la invitación al foro y desde su oficina hicieron saber a la prensa que es porque los organizadores le negaron la posibilidad de dar un discurso, como sí lo harán el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el principe de Gales Carlos, el vicepresidente de Estados Unido, Mike Pece; el mandatario alemán, Frank-Walter Steinmeier, y su par ruso, Vladimir Putin.



El problema de Duda es con este último.



Desde hace meses, Duda y Putin se enfrentan públicamente por la responsabilidad que tuvieron sus países en el avance y los crÍmenes del nazismo.



El gobierno ruso ha afirmado que Polonia es responsable por el inicio de la Segunda Guerra Mundial, mientras que Warsaw sostiene que el pacto Ribbentrop-Molotov de no agresión, firmado en 1939, solo días antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, entre la entonces Unión Soviética y la Alemania nazi, allanó el camino para la ejecución del Holocausto.



Según los organizadores del Foro Internacional del Holocausto, casi todos los líderes que participan pidieron hablar hoy y solo Polonia, país donde funcionó el campo de exterminio de Auschwitz durante la ocupación nazi, fue el único que no aceptó la negativa, informó esta semana el diario israelí Haaretz.



Warsaw estará solo representada hoy en la conmemoración en Jerusalén por su embajador en Israel, Marek Magierowski.



El presidente Duda, en cambio, sí participará en la ceremonia que se realizará dentro de cuatro días en el campo de exterminio de Auschwitz.



Entre los asistentes, están confirmados los presidentes de Israel y Alemania, Reuben Rivlin and Frank-Walter Steinmeier, respectivamente.